Raddoppia il concerto di Daniele Silvestri a Roma per i 25 anni di carriera | info e

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)Continuano i programmi per i festeggiamenti dei 25di, con un nuovodiche si aggiunge a quello già annunciato per il mese di ottobre al Palazzo dello Sport. Si tratta di un nuovo live concepito per i 25didell'artista, per la prima volta sul palco delle grandi arene indoor italiane dopo l'esperimento in Cose che abbiamo in comune nel quale ha raccolto anche alcuni amici con i quali ha condiviso le emozioni delportato a ottobre 2017 al Mediolanum Forum di Assago.I biglietti per la data del 26 ottobre al Palazzo dello Sport di(già Palalottomatica) sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. I tagliandi di ingresso saranno consegnati secondo le modalità abituali, con consegna tramite corriere espresso, con ritiro sul luogo delo con stampa da casa. La nuova ...