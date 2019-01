Perché il Fondo salva stati ha fatto un tweet per rimproverare Minenna

Bagaglino - la commozione di Miseferi : "Battaglia dorme un sonno profondo. Ecco Perché non ci vedete più insieme" : Ha trattenuto a fatica le lacrime Luigi Miseferi che, a Italia Sì, ha raccontato il motivo per cui da mesi non fa più coppia con Giacomo Battaglia.Esplosi all'inizio degli anni novanta a Stasera mi butto di Pierfrancesco Pingitore, con quest’ultimo hanno intrapreso la lunga avventura con la compagnia del Bagaglino, partecipando a tutti gli show televisivi fino al 2009.prosegui la letturaBagaglino, la commozione di Miseferi: "Battaglia ...

Caro Dino ti scrivo : Perché il basket in fondo è cuore - non statistiche : Correvi nel modo giusto, anche se non avevi mai visto una palla a spicchi, e Nico Messina ti fece entrare nel mondo della pallacanestro dalla porta principale, quella della grande Ignis Varese. Quell'...

Nas nelle mense scolastiche : “i piatti si fondono Perché sono di scarsa qualità - appalti al risparmio” : Il risparmio equivale alla scarsa qualità: piatti biodegradabili di plastica che si fondono coi cibi caldi nella mensa di una scuola media di Casale Monferrato. sono oltre 4 mila quelli sequestrati dal Nas di Alessandria in seguito della segnalazione di una mamma, preoccupata per i possibili rischi alla salute della figlia. Il sequestro è cautelativo, gli accertamenti sui piatti, tra l’altro risultato non etichettati come previsto dalla ...

[L'analisi] Apple a fondo - ecco Perché sta crollando il mito dell'IPhone : Il 2019 è iniziato da appena 4 giorni, ma sarà già ricordato come l'anno della Caduta degli Dei. E gli Dei in questo caso si chiamano Apple, il marchio più emblematico al mondo, simbolo della Digital ...

Sci di fondo - Pellegrino spiazza tutti dopo il podio in Val Mustair : “sono arrabbiato perchè volevo vincere” : Lo sciatore azzurro ha espresso la propria delusione per non essere riuscito a vincere la sprint a tecnica libera di Val Mustair Le parole di Federico Pellegrino dopo il podio numero 23 della carriera in Coppa del mondo, un secondo posto nella sprint in tecnica libera di Val Mustair. “Sono arrabbiato perchè volevo vincere e potevo farlo – racconta il vicecampione olimpico della specialità –, però in cima all’ultima ...

GE tocca il fondo. La triste storia di una crisi nata perchè si è abbandonatala propria funzione industriale : Vediamo se una buona politica industriale potrà invertire la situazione Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ ...