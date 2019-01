Ondata di gelo storica negli Stati Uniti | succede “una volta per generazione” | 5 vittime

Maltempo Usa - Ondata di gelo eccezionale : 2 morti e 3500 voli cancellati : Circa tre quarti degli Stati Uniti saranno nella morsa di un gelo eccezionale questa settimana. A cause di un vortice polare, oltre 250 milioni di americani saranno alle prese con le temperature piu’ fredde degli ultimi 25 anni, che scenderanno sino a -40 nell’upper Midwest e nell’area dei Grandi Laghi. “Se avete 25 anni o meno – ha commentato il meteorologo della Cnn Tom Sater – non avete mai sentito ...

Usa - Ondata di gelo in arrivo/ Donald Trump scatena le polemiche : 'Riscaldamento globale - torna presto' : ondata di gelo in arrivo negli Usa, blizzard su Midwest e East Coast. Donald Trump su Twitter: 'Global Warming: torna presto, abbiamo bisogno di te'.

Ondata di gelo sull'Abruzzo - ai Piani di Pezza registrato -27 - 8 gradi : L'Aquila - Torna il gelo in Abruzzo, soprattutto in provincia dell'Aquila, con il picco di 27,8 gradi sotto lo zero registrato ai Piani di Pezza, a 1.450 metri di quota. È quanto emerge dalle rilevazioni della rete meteo dell'Associazione Meteorologica Caput Frigoris. Le temperature nell'aquilano sono precipitate in molti Comuni con le minime registrate nella notte vicine o sotto allo zero: tra le città più ...

L'Ondata di gelo ha trasformato le Cascate del Niagara in un villaggio ghiacciato : le foto sono mozzafiato : È il caso delle Cascate del Niagara situate tra Canada e Stati Uniti, che si sono trasformate in un paese delle meraviglie ghiacciato che non ha fermato i turisti accorsi da tutto il mondo per ...

Grande Ondata di gelo negli USA : ghiacciano le cascate del Niagara [FOTO E VIDEO] : Una intensa ondata di gelo e neve, l'ennesima della stagione, ha colpito in questi ultimi giorni gli USA. L'area interessata è quella del Midwest e della East Coast, dove le temperature si sono...

Stati Uniti - cancellati 5000 voli per Ondata gelo nel nordest : Teleborsa, - ondata di gelo blocca aeroporti e collegamenti aerei nel nordest degli Stati Uniti. Circa 5000 voli sono Stati cancellati dal primo mattino di oggi, domenica 20 gennaio, in Usa a causa ...

Ondata di freddo e gelo nel nordest degli USA : 5mila voli cancellati : Un’Ondata di maltempo, caratterizzata da neve e gelo, sta colpendo gli Stati Uniti: dopo essersi abbattuta ieri sul Midwest, si è spostata a nordest. Circa 5mila voli sono stati cancellati: uno degli aeroporti più colpiti è quello di Boston. Segnalati anche numerosi disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. L’allerta diramata dal National Weather Service riguarda 15 Stati dal Missouri sudorientale al Maine ...

Clima - Ondata di neve e gelo in USA : Trump - “ci vorrebbe un po’ di riscaldamento globale” : “State attenti e cercate di rimanere a casa. Ampie zone del Paese stanno soffrendo per la tremenda quantità di neve e per il freddo quasi record“, “non sarebbe male avere un po’ del caro, vecchio riscaldamento globale proprio ora“: lo scrive su Twitter il presidente Donald Trump, mentre gli Stati Uniti stanno affrontando un’ondata di neve e gelo. L'articolo Clima, ondata di neve e gelo in USA: Trump, “ci ...

