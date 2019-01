Meteo Protezione Civile domani | ancora instabile | dalla sera peggioramento con neve al

Meteo Protezione Civile : domani maltempo diffuso e nevicate fino in pianura al centro-nord : Una nuova perturbazione associata ad aria fredda proveniente dal Nord-Europa apporterà maltempo diffuso domani sull'Italia. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso fino a bassa quota al...

Nuova Allerta Meteo della Protezione Civile : piogge - temporali e venti di burrasca al Centro-Sud [BOLLETTINI E DETTAGLI] : L’arrivo di un nuovo impulso nord-atlantico determinerà sull’Italia condizioni di tempo perturbato, con piogge e temporali su gran parte del Centro-Sud , interessando in particolar modo le regioni tirreniche peninsulari. La perturbazione sarà accompagnata da un consistente rinforzo dei venti dai quadranti occidentali, soprattutto sulla Sardegna, lungo i rilievi appenninici e lungo i settori costieri del Tirreno centro-meridionale. Sulla base ...

Meteo Protezione Civile domani : nuovo impulso perturbato sull'Italia : Nella giornata di domani un nuovo impulso perturbato interesserà la penisola, portando piogge e locali temporali sulle regioni centro-meridionale, in particolare sui settori occidentali. Ecco il...

Meteo Protezione Civile domani : residua instabilita' al centro-sud - ma migliora : Giornata di domani con residuo maltempo al centro-sud , ma con condizioni Meteo in via di migliora mento. Ecco il bollettino Meteo a cura della Protezione Civile : Previsioni Meteo Sabato 26 Gennaio...

Protezione Civile : nuova allerta Meteo per domani al centro-sud : Nuovo avviso della Protezione Civile per le prossime ore e domani, per condizioni di forte maltempo previste ancora sulle regioni centro-meridionali. Ecco l'allerta meteo con tutti i...