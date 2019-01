Il generatore di meme che traveste Matteo Salvini

wired

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Obi Wan SalvobiFra'RoboNostromoPower Salvig Spock-vini Mr. SalvasticGaribaldino Sal-vigile Al motto di “l’abito non fa il monaco, ma il ministro degli Interni”, è comparso online undichefacendogli indossare divise e costumi di ogni tipo.Basta premere spin per ritrovarsi davanti unufficiale, Obi Wan Salvobi o la versione garibaldina del ministro degli Interni. Se avete abbastanza tempo da perdere (vi avvisiamo, crea una discreta dipendenza), provate a scoprire cosa accade quando il ministro indossa la divisa della guardia di finanza.Nella nostra gallery qui in alto trovate un assaggio di alcuni travestimenti. E anche per oggi, un sentito grazie al mondo di internet.IldicheWired.