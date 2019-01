Gli appuntamenti di mercoledì 30 gennaio a Bologna e dintorni | l' Otello di Monteverde al

Superbellezza e lo spettacolo di Botticelli che rivive in antichi saloni : tutti Gli appuntamenti della giornata : Cosa fare? Dove andare? Cosa guardare? La risposta è semplice ed è contenuta tutta nel calendario degli eventi della provincia di Arezzo. Mostre, spettacoli, incontri e tanto, tanto teatro. Ecco tutto quello che c'è da fare in provincia di Arezzo nella giornata di oggi. tutti gli eventi in calendario durante la settimana Speciale teatro - Tra ...

Gli appuntamenti di martedì 29 a Bologna e dintorni : il danzatore Gregorio Samsa : MUSICA LE ORIGINI DEL JAZZ Teatro dell'ABC, piazza di porta Castiglione 3, ore 21, ingresso 10-13 euro Dall'Africa ...

Ultime news canale 5 : in arrivo deGli appuntamenti imperdibili : Gli aficionados della rete ammiraglia del Biscione potranno contare sull'approdo in tv di fiction, spettacoli e prime serate. canale 5: gli appuntamenti imperdibili di febbraio e marzo I moltissimi ...

Roma - Gli appuntamenti all'Auditorium e Casa del Jazz : ... progetto del compositore e percussionista Marco Testoni e del chitarrista svedese Mats Hedberg, un viaggio nel mondo delle colonne sonore del cinema , 2.2, e con i concerti di Maldestro, uno dei ...

Giornata della memoria a Roma : Gli appuntamenti : Roma – Il 27 gennaio è il ‘Giorno della memoria’. Infatti il 27 gennaio 1945 le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Facendo conoscere al mondo questo assurdo abisso della civiltà e dell’umanità. Tantissimi gli eventi commemorativi in tutta Italia, che non si limiteranno alla data del 27 gennaio ma si protrarranno ben oltre. L’obiettivo è naturalmente quello di ricordare ...

'Giorno della Memoria' : Gli appuntamenti nei Comuni della città metropolitana per non dimenticare la Shoah : ... in questa data è stato istituito il 'Giorno della Memoria' e i Comuni del territorio metropolitano organizzano numerose iniziative: presentazioni di libri, proiezioni di film, spettacoli teatrali, ...

Giornata della Memoria 2019 : Gli speciali appuntamenti di Rai - Mediaset - La7 e Sky : Giornata della Memoria Una programmazione per non dimenticare le vittime della Shoah. Anche quest’anno Rai, Mediaset, La7 e Sky hanno predisposto degli speciali palinsesti in occasione della Giornata della Memoria che si celebra il 27 gennaio, nel giorno in cui – 74 anni fa – con l’apertura dei cancelli del campo di Auschwitz e la liberazione dei sopravvissuti allo sterminio nazista, il mondo conobbe l’orrore ...

Atletica – Tutti Gli appuntamenti del weekend indoor : Nel fine settimana del 26-27 gennaio, quasi 6000 atleti-gara. Ad Ancona attesi tra gli altri Herrera, Furlani, Barontini, Randazzo e Bianchetti In arrivo un altro weekend ricco di appuntamenti per l’Atletica in sala. Tra sabato 26 e domenica 27 gennaio, coinvolti 11 impianti sul territorio nazionale che ospitano meeting assoluti e giovanili con un totale di quasi 6000 atleti-gara, compresi quelli impegnati nei Campionati italiani di prove ...

Isola dei Famosi 2019 : tutti Gli appuntamenti TV : Alvin - Isola dei Famosi 2019 Riparte l’Isola dei Famosi e la programmazione delle reti Mediaset torna a concentrarsi sul reality condotto da Alessia Marcuzzi con i vari appuntamenti quotidiani. tutti i giorni, Canale 5, Italia 1, Mediaset Extra e La5 consentono ai fan del programma di non perdere i momenti salienti della vita dei naufraghi in Honduras. Isola dei Famosi 2019 su Canale 5 Canale 5 trasmette ogni giovedì sera, dalle 21.30 ...

Vela – Tutti Gli appuntamenti allo Yacht Club Sanremo : Un 2019 intenso per lo Yacht Club Sanremo Sarà un altro anno intenso e ricco di manifestazioni per lo Yacht Club Sanremo Compagnia della Vela, il sodalizio della Riviera dei Fiori guidato da Beppe Zaoli, con un calendario molto fitto di eventi sportivi di livello internazionale e alcune punte di diamante, sia per le classi olimpiche che per l’altura. Si inizierà con la Carnival Race, dal 21 al 24 febbraio, regata riservata alle classi 420 ...

Gli appuntamenti di mercoledì 23 a Bologna e dintorni : Calcutta all'Unipol Arena : LUCA ARGENTERO Teatro Duse, via Cartoleria 42, ore 21, ingresso 16,50-29 euro Tre eroi dello sport italiano: Luisin Malabrocca, inventore della "Maglia Nera" al Giro d'Italia, Walter Bonatti che ...

'Paradossi' al 'Festival della Scienza' : tanti appuntamenti con Gli studenti protagonisti : Ora tutto è pronto: 35 progetti degli studenti, un panel ricco di prestigiosi incontri, ma anche spettacoli e altri eventi nei quali scienza, arte e divertimento si intrecciano a creare promettenti ...

Balletto con Royal Opera House di Londra e poi musica con Elena Gabbrielli : Gli appuntamenti : Cosa fare? Dove andare? Cosa guardare? La risposta è semplice ed è contenuta tutta nel calendario degli eventi della provincia di Arezzo. Mostre, spettacoli, incontri e tanto, tanto teatro. Ecco tutto quello che c'è da fare in provincia di Arezzo nella giornata di oggi. Tutti gli eventi in calendario durante la settimana Elena Gabbrielli in ...

Lombardia : Gli appuntamenti della Giunta regionale (2) : (AdnKronos) - L'assessore lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato partecipa alle ore 11 all'inaugurazione della sede operativa della 'S.O.S Italia Libera', in via Gallarate 32, associazione nazionale antiracket e antiusura, iscritta come sede principale presso le Pr