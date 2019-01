Carta Reddito di cittadinanza | data accredito e importo massimo prelievo

termometropolitico

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)diRdC 2019: come prelevare alle Poste Ladie l’applicazione da utilizzare su smartphone e tablet saranno i due strumenti-ponte che dovranno utilizzare i beneficiari della misura. Il testo definitivo del Decreto che contiene Quota 100 ediha infatti schiarito lo scenario da alcuni dubbi e questioni sollevati prima delle feste. Come ormai è noto i soldi erogati comedinon potranno essere spesi per attività ludiche, ma solo per i beni alimentari e di prima necessità e per pagare l’affitto. Con ladisarà infatti possibile fare la spesa, mentre con l’app si avrà facoltà di pagare l’affitto online, come un vero e proprio bonifico. In sostanza non gireranno contanti, anche perché ci sarà un...