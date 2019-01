ilfogliettone

: La questione del biglietto dei mezzi pubblici a Milano, spiegata - FrancescaToxiri : La questione del biglietto dei mezzi pubblici a Milano, spiegata - ilfogliettone : Biglietto Atm, scontro fra Comune di Milano e Regione Lombardia - - MarioSimone17 : @matteosalvinimi Ministro buona sera cosa bisogna fare per liberarsi di un sindaco come quello di Milano che aument… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) E'aperto fradisull'aumento delAtm da 1,5 a 2 euro per finanziare la tariffa integrata con i comuni dell'hinterland e l'ampliamento della rete del trasporto pubblico. Per un rincaro del prezzo superiore all'inflazione, cioè oltre 1,7 euro, ilha infatti bisogno del via libera diche invece, dopo un esame in Commissione Trasporti, si è detta contraria. Secondo il sindaco Sala, l'aumento a 1,7 euro, che porterebbe maggiori entrate per circa 25 milioni rispetto ai 63 milioni attesi con il prezzo a 2 euro, non sarebbe sufficiente considerando che già nel periodo 2011-2018 la rete dei trasporti è aumentata di oltre il 9% senza rincari sui ticket e a fronte di un calo del contributo statale e regionale, compensato dal.Ad oggi il costo del trasporto locale è di circa 825 milioni di euro (763 milioni cui ...