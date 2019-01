Atletica | Eseosa Desalu debutta correndo i 60 metri in 6 78

oasport

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Esordio stagionale perche ad Ancona ha corso i 60per due volte: 6.82 in batteria e 6.78 in finale, arrivando a due centesimi dal personale. Il 24enne delle Fiamme Gialle sperava di migliorare il 6.76 vecchio di ben quattro anni ma può ritenersi comunque soddisfatto per il crono, lo sprinter di Casalmaggiore (sesto sui 200agli Europei di Berlino, secondo italiano di sempre con 20.13) può comunque ritenersi soddisfatto e ha messo delle buone basi per il prosieguo della stagione. L'atleta ha commentato così la sua prestazione ai microfoni della Fidal: "Mi è piaciuta l'esecuzione della corsa però mi manca l'adrenalina che si acquista gareggiando. Tornerò in pista domenica 3 febbraio a Modena". Al femminile da segnalare il 7.47 di Ilenia Draisci che ha battuto Jessica Paoletta (7.51).