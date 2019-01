Affitti brevi | Centinaio | ' Avanti con regole chiare e condivise'

Affitti brevi : nuovi obblighi e adempimenti - novità Decreto sicurezza : Dal 4 dicembre è in vigore l’obbligo per gli Affitti brevi di comunicare alla questura le informazioni sulle persone alloggiate. Lo prevede la Legge n. 132/2018 di conversione del Decreto legge n. 113/2018 meglio noto come “Decreto sicurezza”. La legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre e in vigore dal giorno successivo, prevede all’articolo 19-bis (inserito direttamente in sede di conversione) l’obbligo per chi affitta o ...