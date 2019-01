ilmessaggero

: Si tuffa a 14 anni e salva l'#amica che rischia di annegare, ma poi scompare nel fiume - ilmessaggeroit : Si tuffa a 14 anni e salva l'#amica che rischia di annegare, ma poi scompare nel fiume - luciavized : RT @baledcuram: PADOVA 28/01/ ore 7:50 Un uomo di 68 anni vuole suicidarsi e si butta nel Brenta, un immigrato senegalese lo vede, si tuffa… - baledcuram : PADOVA 28/01/ ore 7:50 Un uomo di 68 anni vuole suicidarsi e si butta nel Brenta, un immigrato senegalese lo vede,… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Sacrifica la sua vita perre quella della sua. Teya Davies, 14, non ci ha pensato due volte a gettarsi in acqua in un lago nella riserva naturale di Clincton Wood, vicino casa sua a ...