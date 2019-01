Nel 2019 Irpef al 23% per dipendenti

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Italia-Montenegro 11-10. Il Settebello rimonta e vince Nel finale - ipotecato il primo posto : A Palermo l’Italia batte il Montenegro per 11-10 nella quarta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto al termine di una partita difficilissima e combattutissima, nella quale gli azzurri si sono trovati anche sotto di tre reti prima della rimonta e della volata finale, che proietta il Settebello al primo posto nel girone con due punti di vantaggio proprio sui balcanici e la possibilità di chiudere i conti nell’ultima partita in ...

LIVE Italia-Montenegro 11-10 pallanuoto - Europa Cup 2019 in DIRETTA : Settebello strepitoso - vittoria e prima piazza Nel girone : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei gironi preliminari dell’Europa Cup 2019 di pallanuoto maschile: la Nazionale italiana scende in acqua a Palermo alle 19 per affrontare il Montenegro in un match fondamentale per la prima piazza nel raggruppamento. Agli azzurri guidati da Sandro Campagna serve infatti una vittoria convincente (e nei tempi regolamentari) per poter ribaltare il risultato dell’andata in ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 30 gennaio 2019 : Simona torna Nella vita di Valerio : Il Viscardi deve fare i conti con il ritorno della sua ex compagna nonché madre di Vera. Il suo arrivo coincide con la scoperta della gravidanza di Elena.

Pensioni anticipate e Quota 100 : previste oltre 290 mila uscite Nel 2019 : Le nuove Pensioni anticipate tramite Quota 100 sono entrate ufficialmente all'interno del nostro ordinamento con la pubblicazione del cosiddetto 'decretone' nella Gazzetta Ufficiale, un passaggio al ...

Bari 2019 - consigliere Paloscia - Municipio 4 - entra Nel gruppo di Pasquale Di Rella : 'Sono lieto della decisione di Michele Paloscia, storico rappresentante dei bisogni del IV Municipio. La sua adesione al nostro gruppo si aggiunge a quella di Paolo Ranieri, consigliere del V ...

Un inno alla vita Nel testo di I ragazzi stanno bene dei Negrita - a Sanremo 2019 dopo Desert Yacht Club : Il testo di I ragazzi stanno bene dei Negrita porta un messaggio di speranza per tutti coloro che si sentono sopraffatti dalle difficoltà della vita. Il gruppo toscano è quindi pronto a tornare sul palco del Teatro Ariston dopo il lungo tour che hanno tenuto nel 2018 in seguito al rilascio di Desert Yacht Club, nuovo album dal quale hanno estratto anche Scritto sulla pelle. In vista della partecipazione al Festival di Sanremo, i Negrita ...

Huawei e HONOR potrebbero lanciare delle Smart TV Nel 2019 : Huawei e HONOR potrebbero lanciare delle Smart TV già nel 2019, rivolgendosi rispettivamente alla fascia alta e medio-alta ed a quella bassa del mercato. L'articolo Huawei e HONOR potrebbero lanciare delle Smart TV nel 2019 proviene da TuttoAndroid.

AntoNello Venditti : età - figlio e canzoni a Sanremo 2019. La carriera : Antonello Venditti: età, figlio e canzoni a Sanremo 2019. La carriera Il famoso cantautore romano nato sotto il segno dei pesci, ricorda i quarant’anni dalla pubblicazione del suo album più famoso. Antonello Venditti festeggerà questo importante compleanno insieme ai suoi numerosi fan. Salirà infatti sul Palco dell’Ariston come super ospite durante la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. Venditti, nato a ...

Germania : governo taglia stime sulla crescita del PIL Nel 2019 - Handelsblatt - : Il governo tedesco taglia la crescita del PIL nel 2019 dall'1,8% previsto all'1,0%. Lo scrive il quotidiano Handelsblatt citando fonti del Ministero dell'Economia.

Biathlon - Mondiali Youth/Junior Brezno-Osrblie 2019 : Italia sesta Nella staffetta femminile Youth : In pista la categoria Youth oggi pomeriggio a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, per la staffetta femminile 3×6 km dei Mondiali di categoria di Biathlon: la formazione Italiana, composta da Hannah Auchentaller, Rebecca Passler e Beatrice Trabucchi, si è ben difesa giungendo sesta a 2’24″7 dalla Norvegia, vincitrice della prova. Le norvegesi Maren Bakken, Marte Moeller ed Anne De Besche si sono imposte in 57’19″2 (tre ...

Crescita - Ref ricerche : “Nel 2019 pil fermo e debito/pil su al 132 - 9%. Campagna elettorale perenne gonfia spesa corrente” : “Economia in stagnazione“: è intitolata così la nota congiunturale dell’istituto di ricerche Ref che prevede per il 2019 una Crescita ferma. Né espansione né recessione, dunque: secondo il Ref, che fa parte del panel di previsori su cui si basano le stime dell’Ufficio parlamentare di bilancio, il pil registrerà quest’anno un +0 per cento e salirà dello 0,8% nel 2020. Anche come conseguenza del denominatore fermo, il ...

Siamo memoria e siamo futuro : a cosa serve la Memoria Nel 2019? : Mentre da giorni siamo tutti impegnati, ovunque in Europa, a celebrare la Giornata della Memoria, di fronte le coste siciliane c'è una nave ancora in balìa delle onde con a bordo esseri umani di cui non importa niente a nessuno.Mentre ricordiamo il giorno in cui furono aperti i cancelli di Auschwitz, svelando al mondo crimini contro l'umanità mai visti prima, consentiamo che la Libia si trasformi in una macabra rivisitazione ...

Rossetti-Mori equipaggio Citroën Nel CIR 2019 : Sarà Luca Rossetti a portare al debutto nel CIR 2019 la C3 R5 ufficiale di Citroën Italia. Nato a Pordenone nel 1976, Luca Rossetti ha debuttato nel Campionato Italiano Rally e ha fatto le sue prime esperienze internazionali proprio al volante di una vettura del Double Chevron, classificandosi 13° assoluto e terzo di categoria al […] L'articolo Rossetti-Mori equipaggio Citroën nel CIR 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : trionfo austriaco Nel SuperG di Les Diablerets - terza Roberta Melesi : Dopo la combinata di questa mattina, ancora grande Austria anche nel SuperGigante di Les Diablerets, Svizzera, valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino. Elisabeth Reisinger centra il bis e vince anche la seconda prova odierna con il tempo di 1:10.12, con altre sette connazionali nelle prime 14 posizioni. Al secondo posto, infatti, troviamo Nina Ortlieb a 33 centesimi, mentre al terzo posto si classifica la nostra Roberta Melesi a ...