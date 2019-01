Smartphone a scuola | lo confesso | anch’io lo uso Anche se dovrei dare l’esempio

Scuola - Smartphone in classe sì o no? Arriva la proposta di legge per vietarli : Cellulare vietato nei luoghi e negli orari dell'attività didattica . È l'ipotesi avanzata da due proposte di legge, una firmata da Giorgia Latini della Lega e l'altra dall'ex ministro dell'Istruzione, ...

Scuola - alt agli Smartphone in classe per docenti e studenti : ecco il Ddl Lega-Forza Italia : smartphone vietato ‘nei luoghi e negli orari dell’attività didattica’. Questo l’obiettivo delle due proposte di legge, una firmata da Giorgia Latini (Lega) e l’altra dall’ex ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmini (Fi). Il divieto di uso dello smartphone in classe varrà anche per gli insegnanti. Come riportato dal quotidiano economico ‘Il Sole 24 ore’ (numero di oggi, sabato 26 gennaio), le novità dovrebbero ...

Scuola : divieto totale di Smartphone in classe - la Commissione Cultura valuta la proposta : Sono giorni in cui le novità non si fanno attendere da parte del Governo. Anche il mondo della Scuola viene coinvolto e pare che molto presto si potrebbe arrivare all'esclusione pressoché totale dell'uso dei telefoni cellulari in classe, sia per quanto riguarda gli alunni che per i docenti. Salvo casi particolari, infatti, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, l'utilizzo di smartphone o altri strumenti tecnologici durante gli ...

Rissa tra due mamme a recita di Natale - fuggi-fuggi da scuola. Si contendevano il posto migliore per video con Smartphone : La recita di Natale dei bambini della scuola elementare di contrada "Albani Roccella", a Gela, è finita con un fuggi-fuggi generale, stamani, per la Rissa scoppiata tra due mamme che si contendevano ...

Una settimana senza Smartphone - a Prato la prima scuola disconnessa : studenti e prof senza social : Offline per un'intera settimana, a 15 anni. Sembra impossibile, ma non lo è se la sfida si fa insieme: un'intera scuola resterà infatti disconnessa per disintossicarsi dai...