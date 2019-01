Roma | per le multe cancellate ci sono 197 indagati | c' è anche Lotito

Roma - 197 indagati per multe cancellate illegalmente. Tra loro anche Lotito : Una maxi inchiesta che riguarda un giro di multe illegalmente cancellate e che vede coinvolte 197 persone. Tra loro ci sono anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, indagato per concorso in falso e truffa, oltre all’ex responsabile del dipartimento risorse economiche del Comune di Roma assieme ad altri tre dipendenti. I fatti contestati riguardano il periodo che va dal 2012 al 2014. L'articolo Roma, 197 indagati per multe cancellate ...

Da cinque anni ricercata in Romania per furto - arrestata a Bari : presa 30enne : Approfondimenti Sbarca al porto con la madre, ma era ricercato per maltrattamenti alla moglie: arrestato 43enne 25 gennaio 2019 Era ricercata dal 2014 dopo una condanna in Romania a 6 anni di ...

Roma : spacciavano droga all’interno Ex Mira Lanza - 3 persone in arresto : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno eseguito 6 misure cautelari, emesse dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, a conclusione di un’articolata attivita’ d’indagine coordinata dal pool reati contro il patrimonio e stupefacenti, sotto la direzione del procuratore aggiunto Lucia Lotti. Le indagini hanno consentito di accertare una proficua attivita’ di ...

I gregari del ciclismo? Materia da Romanzo : "Magnifici perdenti" - l'esordio di Joe Mungo Reed : ... lasciando che i punti in comune si sfiorino, come lui stesso ha sottolineato: " Tutto sembra più facile di quanto non sia , questo è l'aspetto condiviso dalla vita e dallo sport professionale, in ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Atalanta-Roma - da 0-3 a 3-3 : clamorosa rimonta degli uomini di Gasperini|classifica : Sotto di tre gol nel primo tempo (doppietta di Dzeko e rete di El Shaarawy) i nerazzurri prima accorciano con Castagne e poi dilagano nella ripresa: reti di Toloi e Zapata che fallisce un rigore

Roma - respinti dalla discoteca perchè ubriachi travolgono buttafuori in auto e fuggono -VIDEO : Erano stati respinti all'ingresso di una discoteca perché troppo ubriachi e per questo hanno deciso di prendere la macchina, una Mercedes Classe B nera, e scagliarsi contro i buttafuori E' successo ...

Roma - respinti dalla discoteca perchè ubriachi travolgono buttafuori in auto e fuggono : Erano stati respinti all'ingresso di una discoteca perché troppo ubriachi e per questo hanno deciso di prendere la macchina, una Mercedes Classe B nera, e scagliarsi contro i buttafuori E' successo ...

Atalanta-Roma alle 15 La Diretta lo scontro diretto per la Champions : Match fondamentale nella corsa al 4o posto in graduatoria, Atalanta e Roma si sfidano oggi allo stadio Atleti Azzurri d'Italia per la 21a giornata di Serie A. Entrambe le compagini vivono un ...

Gianluca Mancini promesso sposo della Roma : vicino l’accordo con l’Atalanta per l’estate : Gianluca Mancini non si muoverà dall’Atalanta in questa sessione di calciomercato, a giugno però potrebbe vestire la maglia della Roma La Roma ha messo le mani su Gianluca Mancini. Il reparto arretrato dei giallorossi necessita di un ringiovanimento ed anche di qualche calciatore di spessore in vista della prossima stagione. Sì perchè in questo gennaio l’Atalanta è stata chiara, non cederà il calciatore ex Fiorentina. ...

La Roma mette la freccia : con l’Atalanta operazione 4° posto : Roma – Scontro delicato quello in programma quest’oggi allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. Alle ore 15 i giallorossi saranno ospiti dell’Atalanta, per una gara d’alta classifica che potrebbe valere il definitivo aggancio al 4° posto in classifica. Il pareggio tra Milan e Napoli nell’anticipo del sabato sera offre la possibilità ai Capitolini di poter agguantare l’ultimo slot per accedere alla prossima ...

Il pensiero Romano per rifare la comunità : riflessioni e spunti dall'ultimo saggio del filosofo francese Onfray : È tempo di riprendersi la romanità. O almeno di discuterne. Bruciati dall'uso che ne fece il regime fascista, noi italiani abbiamo tuttavia lasciato che questo grandioso patrimonio di saperi, di ...

Roma. BackScape : mostra bi-personale di Fabio Imperiale e Kristina Mikalovic : Il titolo BackSpace è una fusione delle parole inglesi “back” (schiena) e “landscape” (paesaggio). In un intreccio di analogie e

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...