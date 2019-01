Papu Gomez chiama James Rodriguez all' Atalanta | ' Ti lascio la 10'

Calciomercato Atalanta - gli arabi vogliono il Papu Gomez : i dettagli dell’offerta : CESSIONE Papu Gomez – I giocatori dell’Atalanta, rivelazione della prima parte del campionato, fanno gola a molte società e non solo italiane. Gianluca Mancini è il desiderio di mercato di Roma e Inter. Il difensore è molto richiesto anche da squadre inglesi e tedesche per le sue doti realizzative. L’allenatore Gasperini non vuole privarsene e […] L'articolo Calciomercato Atalanta, gli arabi vogliono il Papu Gomez: i ...

Papu Gomez e Linda - che palleggi a Dubai! La moglie del calciatore è un vero portento [VIDEO] : Il Papu Gomez a Dubai con la famiglia: l’attaccante dell’Atalanta stupisce per i suoi palleggi in vacanza, ma anche la moglie non scherza! Il Papu Gomez è volato con la sua famiglia a Dubai, approfittando della pausa del campionato e dei festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno. Il calciatore dell’Atalanta si è immortalato in un video sulle spiagge della lussuosa città araba in cui palleggia in maniera eccelsa. ...

Il Papu Gomez palleggia con sua moglie : il VIDEO fa il giro del web : Le ultime prestazioni hanno rilanciato prepotentemente le quotazione del Papu Gomez, l’attaccante sta attraversando un momento importante dopo una prima parte non entusiasmante. Continuano le sirene dall’estero per il calciatore, la volontà dell’Atalanta sarebbe quella di non cederlo ma deve fare i conti anche con la volontà del calciatore che potrebbe essere tentato da un contratto importante dal punto di vista ...

Atalanta - il "Papu" Gomez palleggia in spiaggia con la moglie : Il "Papu" Gomez non ha smesso di allenarsi nemmeno in vacanza e come compagno ha trovato... la moglie Lisa. Con lei si è messo a palleggiare in spiaggia alla Maldive. "Meglio di tanti", ha commentato ...

Papu Gomez in vacanza : palleggi in spiaggia con la moglie. VIDEO : Sosta invernale, campionato fermo in attesa della ripresa che ci sarà il prossimo 19 gennaio. I calciatori di Serie A sono quindi in vacanza e, come spesso accade, condividono il proprio relax sui ...

Calciomercato Atalanta - giallo Papu Gomez : se parte è pronta l’alternativa : Calciomercato Atalanta, il Papu Gomez fa tremare i tifosi, il possibile addio sarà però lenito da un innesto di spessore in attacco Calciomercato Atalanta, la questione Papu Gomez si sta tingendo di giallo. Il calciatore argentino potrebbe lasciare il club orobico nella sessione di Calciomercato invernale, allettato dalle offerte che arrivano dagli Emirati Arabi, economicamente ricchissime. La questione è sotto analisi e non è escluso ...

Calciomercato Atalanta - il Papu Gomez medita l'addio : per lui offerte da Cina ed Emirati Arabi : Una stagione iniziata malissimo, poi la reazione. Dopo la mancata qualificazione all'Europa League e dopo aver toccato la zona retrocessione nei primi due mesi di Serie A, adesso l'Atalanta sorride. ...

Atalanta - ricca proposta dall’Arabia Saudita per il Papu Gomez : la situazione : Papu Gomez preso di mira dall’Al Hilal, una ricca proposta è giunta all’Atalanta per il proprio capitano: i dettagli Il Papu Gomez ha ricevuto un’offerta ricca ed allettante dall’Arabia Saudita. Secondo quanto riporta il Corriere di Bergamo, l’Atalanta ha infatti risposto agli “attacchi” dell’Al Hilal per il Papu, respingendo immediatamente ogni proposta per il numero 10 atalantino. Gasperini ...

Atalanta - Gomez : 'Mi chiamano Papu ma ero Pjojo. Simeone mi voleva all'Atletico' : L'attaccante dell' Atalanta Alejandro Gomez ha parlato della sua carriera in un'intervista a Sky Sport: Da dove arriva il soprannome Papu? Deriva da mia mamma. Lei mi chiamava così affettuosamente. All'inizio mi chiamavano 'piojo' come Claudio Lopez, quello della Lazio. E' un po' brutto come ...

Il Papu Gomez si racconta ai Signori della Serie A. 'Nessuno riesce a star dietro alla Juve' : L' intervista esclusiva andrà in onda su Sky Sport , canale 251, sabato 1 dicembre alle 20.30 e alle 23.30 su Sky Sport Uno ; domenica 2 dicembre su Sky Sport Uno alle 12.30, alle 18.30 e a ...