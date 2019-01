Pagelle Empoli-Genoa | highlights e tabellino del match

Cagliari-Empoli 2-2 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/22 Alessandro Tocco/LaPresse ...

Pagelle Cagliari Empoli 2-2 : highlights e tabellino del match : Pagelle Cagliari Empoli- Partita combattuta già dalle prime fasi di gioco. Cagliari in campo con il solito 4-3-1-2, Birsa in campo dal 1′. Negli ospiti confermata la coppia offensiva Caputo-Zajc. Empoli compatto e allacciato in fase difensiva, Cagliari subito propositivo già nei primi 10 minuti di gara. Al 11′ prima occasione gol in favore dei […] L'articolo Pagelle Cagliari Empoli 2-2: highlights e tabellino del match proviene ...

Pagelle Cagliari Empoli : highlights e tabellino del match : Pagelle Cagliari Empoli- Tutto pronto per il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Empoli, match valido per la 20^ giornata di Serie A. Cagliari pronto a mettere il piede sull’acceleratore e tentare di metter mano ai tre punti per allontanare in maniere definitiva lo spettro retrocessione. Maran si affiderà al solito 4-3-1-2, con Birsa […] L'articolo Pagelle Cagliari Empoli: highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

Empoli-Inter - le Pagelle : Keita decide e incide. Traore una conferma : EMPOLI 6 PROVEDEL Non impeccabile sul gol, ma si riscatta con un paio di buoni interventi. 5,5 VESELI Qualche incertezza 6 SILVESTRE Più sicuro del compagno di reparto 6 RASMUSSEN Si vede poco, ma si ...

Pagelle Empoli-Inter 0-1 : highlights e tabellino del match : Pagelle EMPOLI INTER 0-1 – Vittoria di fondamentale importanza per l’Inter che a Empoli passa per 1-0 e mette pressione in classifica al Napoli secondo. Non una gara brillante dei nerazzurri che però trovano i tre punti grazie ad una zampata nella ripresa di Keita: il senegalese, protagonista anche nel finale contro il Napoli, regala […] L'articolo Pagelle Empoli-Inter 0-1: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Empoli-Inter 0-1 - le Pagelle : Keita il migliore : Si è concluso poco fa il match del 'Castellani', tra Empoli ed Inter: il risultato ha visto il successo dei nerazzurri per 1-0, grazie al gol vittoria messo a segno da Keita Balde al 72'. Con questa vittoria, i nerazzurri salgono a trentanove punti, portandosi a meno due dal Napoli, in attesa del match che gli azzurri giocheranno in casa contro il Bologna alle ore 18. I toscani restano a quota sedici punti, a più tre proprio dai rossoblu, ...

Empoli-Inter 0-1 - le Pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/10 Marco Bucco/LaPresse ...

Empoli-Inter 0-1 - Pagelle e tabellino : Empoli-Inter, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Torino-Empoli 3-0 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/20 Fabio Ferrari ...

Pagelle Torino-Empoli 3-0 : highlights e tabellino del match : Pagelle TORINO EMPOLI – Torino-Empoli, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, è stata una sfida di grande dinamismo e sicuro interesse. I padroni di casa in corsa per la zona Champions League, mentre gli uomini di Giuseppe Iachini alla disperata ricerca di punti salvezza. In particolare, i granata alla ricerca […] L'articolo Pagelle Torino-Empoli 3-0: highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

Pagelle Torino-Empoli : highlights e tabellino del match : Pagelle TORINO EMPOLI – Torino-Empoli, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, è stata una sfida di grande dinamismo e sicuro interesse. I padroni di casa in corsa per la zona Champions League, mentre gli uomini di Giuseppe Iachini alla disperata ricerca di punti salvezza. In particolare, i granata alla ricerca […] L'articolo Pagelle Torino-Empoli: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Pagelle Torino-Empoli : highlights e tabellino del match : Pagelle TORINO EMPOLI – Torino-Empoli, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, è una sfida di sicuro interesse. I padroni di casa infatti inseguono il sogno zona Champions League, mentre gli uomini di Giuseppe Iachini cercano punti salvezza. In particolare, i granata vogliono vincere per dimenticare il pareggio beffa subito nei […] L'articolo Pagelle Torino-Empoli: highlights e tabellino del match proviene ...

Empoli-Sampdoria 2-4 : Pagelle - Highlights e tabellino del match : EMPOLI SAMPDORIA 2-4, LE Pagelle – Seconda sconfitta consecutiva per l’Empoli che, al Castellani, cade per 4-2 contro la Sampdoria. La partita più avvincente di questo sabato di campionato è sicuramente quella tra toscani e liguri, che alla fine trionfare gli uomini di Giampaolo. La Doria, trascinata da Caprari (doppietta) e Quaglierella, battono un buon […] L'articolo Empoli-Sampdoria 2-4: Pagelle, Highlights e tabellino del ...

Empoli-Sampdoria 2-4 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/9 Marco Bucco/LaPresse ...