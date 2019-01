Invito all' acquisto per Bankia

Salvini risponde no all'Invito al confronto sul decreto sicurezza : Salta il vertice programmato a Sant'Anna di Stazzema dal sindaco Verona con i primi cittadini di Palermo e Firenze

Invito all'acquisto per Merck KGaA : Chiusura del 22 gennaio Bene la compagnia farmaceutica tedesca , tra i componenti del DAX30 , con un rialzo dello 0,42%. Operatività odierna: Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al ...

Una pallonata di Cr7 la colpisce - la tifosa juventina scherza : "Ora mi aspetto un Invito a cena" : Una pallonata in volto calciata da Cristiano Ronaldo, durante l'allenamento di riscaldamento. A riceverla è stata Elena Di Martino, monregalese, accesa tifosa juventina, che ieri sera si trovava all'Allianz Stadium per assistere al match Juventus-Chievo. È lei stessa a raccontare l'incidente postando su Facebook una sua foto con il naso ammaccato e la scritta: "Prendere una pallonata in pieno volto da Cr7 durante il riscaldamento ...

Invito all'acquisto per Viscofan : Chiusura del 21 gennaio Ottima performance per la società di packaging spagnola , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , che ha chiuso in rialzo del 2,48%. Operatività odierna: Le azioni del primo ...

Invito all'acquisto per Enel : Chiusura del 18 gennaio Bene il gruppo energetico , tra i componenti del FTSE MIB , con un rialzo dell'1,30%. Operatività odierna: Su questi prezzi fissati a 5,308 Euro, Enel è molto appetibile con ...

Invito all'acquisto per Covestro : Chiusura del 16 gennaio Ottima performance per Covestro , tra i titoli dell'indice DAX30 , che ha chiuso in rialzo del 2,53%. Operatività odierna: Il quadro tecnico evidenzia una propensione all' ...

Dal paese reale di Vincenzo Incenzo è un Invito alla riflessione con i cori di Renato Zero (video e testo) : Dal paese reale di VIncenzo Incenzo è il secondo estratto da Credo, album di debutto come cantautore che ha messo d'accordo il pubblico e la critica, continuando a far parlare positivamente di sé. Del nuovo singolo, spiega VIncenzo Incenzo: "C’è una misteriosa entità, di cui tutti si riempiono la bocca, è il paese reale. Un versante ormai parallelo e onirico, che più viene nominato e più si allontana. La propaganda ha schiacciato ...

Invito all'acquisto per Italgas : Chiusura del 10 gennaio Ottima performance per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa. , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , che ha chiuso in rialzo dell'1,60%. ...

Invito all'acquisto per Zignago Vetro : Chiusura del 7 gennaio Ottima performance per il produttore di contenitori in Vetro , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star , che ha chiuso in rialzo dell'1,72%. Operatività odierna: Il quadro ...

Invito all'acquisto per Falck Renewables : Chiusura del 7 gennaio Bene la società attiva nella green economy , tra i componenti del FTSE Italia Star , con un rialzo dello 0,81%. Operatività odierna: Sotto il profilo operativo, l'azione vanta ...

Invito all'acquisto per Ivs Group : Chiusura del 3 gennaio Bene Ivs Group , tra i componenti del FTSE Italia All-Share , con un rialzo dello 0,18%. Operatività odierna: A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Ivs ...

Invito all'acquisto per Cie Automotive : Chiusura del 31 dicembre Ottima performance per Cie Automotive , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , che ha chiuso in rialzo dell'1,90%. Operatività odierna: A livello operativo, il titolo presenta un'...

Botti di fine anno - Invito unanime alla prudenza : Il Codacons per Capodanno e chiede a Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, vigili urbani di effettuare controlli per Botti pericolosi