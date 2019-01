Garavaglia | Lega | | difficile dimostrare che la Tav non sta in piedi

Lega - Garavaglia : “Col M5s ci prendiamo a sportellate ma governo regge. Diciotti? Vediamo come votano” : “governo M5s-Lega? Regge senz’altro fino alle europee. La prospettiva resta quella di legislatura sulla base del contratto di governo. Quindi, finché si sta lì, al netto di qualche sfumatura differente che è normale, problemi non ce ne sono”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dal sottosegretario leghista all’Economia, Massimo Garavaglia, che ammette, durante l’intervista, di non essere quasi mai d’accordo col ...

Tav - Lega e M5S ai ferri corti. Garavaglia : «Opere lasciate a metà solo tra le Coree» : Dopo il monito di Matteo Salvini agli alleati di governo - «Nostro no solo agli sbarchi, adesso imporremo dei sì» - è alta tensione nel Governo sul “padre” di tutti i no dei Cinque Stelle: l'Alta Velocità Torino-Lione. Toninelli: «Stiamo facendo l’analisi costi-benefici per evitare che vengano sprecati soldi, del referendum si parlerà dopo»...

Trivelle - governo ancora diviso. Ministro Costa : 'Non firmo'. Garavaglia - Lega - : 'non può bloccarle' : A stretto giro arriva la replica di Massimo Garavaglia, sottosegretario leghista all'Economia: non è lui che decide. "Bisogna distinguere il piano: c'è un piano politico e un piano tecnico. Se il ...

Ecotassa - Garavaglia : 'Noi della Lega siamo contrari alle tasse' : 'L'Ecotassa? siamo contrari alle tasse. Una cosa normale per la Lega, non è una novità'. Con queste parole il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia, rispondendo ai cronisti. Sul fatto che la Lega punti a cancellare la misura o a modificarla: 'Non dipende da me', ha risposto l'esponente della Lega entrando a palazzo ...