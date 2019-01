Enna | ' Aiutiamo Calogero' | gara di solidarietà per sconfiggere il linfoma

Blastingnews

: RT @rep_palermo: Enna, 'Aiutiamo Calogero': lotta contro il tempo per sconfiggere il linfoma [news aggiornata alle 16:05] - CettinaCaminiti : RT @rep_palermo: Enna, 'Aiutiamo Calogero': lotta contro il tempo per sconfiggere il linfoma [news aggiornata alle 16:05] - rep_palermo : Enna, 'Aiutiamo Calogero': lotta contro il tempo per sconfiggere il linfoma [news aggiornata alle 16:05] - MondoPalermo : Enna, 'Aiutiamo Calogero': lotta contro il tempo per sconfiggere il linfoma -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Più di ottomila persone in sei giorni, per una cifra che supera i 160mila euro e che continua a lievitare minuto dopo minuto. Questi i numeri finora registrati dall’intensa ma discreta campagna di sensibilizzazione condotta dai familiari del ventisettenneGliozzo. Unadiche non lascia indifferenti gli italiani, i quali rispondono puntuali al richiamo di quello che potrebbe essere il figlio, il fratello, l’amico di ognuno di noi.lotta da due anni contro una tenacissima e insidiosa forma di tumore, per la quale ogni cura si è rivelata inadeguata. Ma nessuno attorno a lui intende perdere le speranze. Di certo non le sue sorelle, che chiedono aiuto attraverso due canali accessibili a chiunque voglia contribuire a salvare la vita del loro caro....