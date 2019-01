Calciomercato Fiorentina | ufficiale | preso Zurkowski

Calciomercato Pescara - dalla Fiorentina arriva Sottil : Pescara - Il Pescara corre ai ripari dai problemi offensivi con l'arrivo, ora ufficiale, di Riccardo Sottil . Il giovane attaccante, classe 1999, che ha già esordito in serie A arriva in prestito ...

Calciomercato Fiorentina - si punta al riscatto di Muriel : Come infatti riporta il 'Corriere dello Sport', la società toscana starebbe già pensando al riscatto del giocatore, arrivato dal Siviglia in prestito con diritto di riscatto. Per acquistarlo a titolo ...

Calciomercato Genoa - Pjaca dice di no : il giocatore ha deciso di restare alla Fiorentina : Marko Pjaca al Genoa , l'affare non si farà . Si può mettere definitivamente la parola fine alla trattativa tra il club rossoblù e l'attaccante croato attualmente in forza alla Fiorentina ma di ...

Calciomercato - le trattative nella notte : nomi nuovi per Genoa e Bologna - scatti di Milan e Fiorentina : Calciomercato SERIE A – Ultimi giorni di Calciomercato con trattative sempre più calde, nelle prossime ore pronti ad essere annunciati altri colpi. Il Milan non si ferma all’arrivo di Piatek, è calda infatti la pista che porta a Yannick Ferreira Carrasco, previste novità importanti entro le prossime 48 ore con l’intenzione di regalare a Gattuso un altro calciatore offensivo. Su Mehdi Benatia c’è l’Al Duhail, ...

Calciomercato - la Fiorentina tratta Zurkowski. Lazio - il Giappone chiama Caceres : può andare al Kobe : Continuano i movimenti sul mercato di Serie A, in un gennaio che è stato finora davvero molto movimentato. Dopo aver preso Muriel, già in gol , doppietta, alla prima da titolare, la Fiorentina punta ...

Calciomercato amarcord : 'Affaracci' - Kanchelskis alla Fiorentina - 1997 - : Non è dato sapere se quella mossa l'abbia ideata dopo aver incrociato il ciclone Taribo, per preservarsi tibie e caviglie da possibili attacchi futuri. Di sicuro gli avrebbe salvato la carriera se l'...

Calciomercato Fiorentina - scambio Dragowski-Terracciano con Empoli : FIRENZE - E' arrivata l'ufficialità: Fiorentina ed Empoli hanno annunciato le cessioni incrociate di Bartlomiej Dragowski e Pietro Terracciano . Il primo, portiere polacco classe 1997 si trasferisce ...

Calciomercato Fiorentina - l’agente di Pjaca : “Rimane in viola” : Calciomercato Fiorentina, il futuro di Pjaca- Sembra chiudersi uno dei tormentoni di questo mercato invernale. Il nome di Marko Pjaca nelle ultime settimane è stato al centro di numerose voci, rumors, trattative e indiscrezioni. Prima l’interessamento della Juventus per riportarlo alla base (complici anche gli infortuni di Cuadrado e Mandzukic), poi il sondaggio del Genoa […] L'articolo Calciomercato Fiorentina, l’agente di Pjaca: “Rimane ...

Il Calciomercato oggi – La Fiorentina tenta il colpo - le ultime su Genoa e Frosinone : Il calciomercato oggi – ultime ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie A, tante trattative pronte ad essere chiuse. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ c’è anche il Napoli sul gioiello Trincao, valuta un investimento di 2 milioni per il prestito più 13 milioni per il riscatto. Si pensa anche alle uscite, Rog sta valutando le proposte da Liga e Bundesliga. La Fiorentina tenta il grande colpo, nel mirino proprio un obiettivo ...

Calciomercato - scambio in dirittura d’arrivo tra Fiorentina e Sampdoria : la situazione : Calciomercato, Fiorentina e Sampdoria lavorano al completamento di uno scambio che soddisferà entrambi i tecnici: i dettagli Calciomercato, Fiorentina e Sampdoria sono al lavoro per completare uno scambio abbastanza intricato. Sì perchè il tutto parte dall’addio ormai certo di Dragowski alla viola, il portiere andrà a farsi le ossa in prestito e dunque la società toscana si è mossa per prendere un secondo portiere più esperto. Qui ...

Calciomercato Fiorentina - visite mediche per Traoré : resta a Empoli fino a giugno : FIRENZE - Questa mattina si sottoporrà alle visite mediche di rito, quindi firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2023. Poi Hamed Junior Traorè tornerà a Empoli , perché è lì che ...