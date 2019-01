Buffon fa 41 | Del Piero | ' A noi bastava guardarci negli occhi per capirci Oggi gli

Simone Scuffet - la parabola dell'ex "nuovo Buffon" : doveva andare all'Atletico Madrid - finisce in Turchia : Il nuovo Buffon riempie una valigia di rimpianti e parte per la Turchia. È il Kasimpasa, quarto nella Super Lig, la nuova destinazione di Simone Scuffet. Già, proprio il giocatore nel 2014 si guadagnò una reputazione da fenomeno dopo la prima stupefacente mezza stagione in serie A. Primo friulano ne

Buffon dà spettacolo nel deserto del Qatar - il portiere para anche tra le dune [VIDEO] : Gigi Buffon ed il PSG in Qatar, il portiere italiano ed Angel Di Maria si divertono a giocare a calcio nel deserto della penisola araba Il PSG è volato in Qatar per stupire i suoi supporter. Nella penisola araba Gigi Buffon e Angel Di Maria hanno dato spettacolo tra le dune del deserto in cui hanno mostrato le loro qualità calcistiche. Gigi Buffon ha parato anche tra la sabbia del Qatar. >>> CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO ...

Zoff - Buffon e Pogba : tre carezze nei pugni minacciosi del calcio : Tre uomini di calcio e di sport i protagonisti di altrettanti episodi capaci di confortare un poco e di rendere meno invasivo e contaminante il frastuono delle guerre tra bande. Dino Zoff , Gigi ...

Le notizie del giorno – I clamorosi retroscena sulla vita di Buffon : Le notizie del giorno – “E’ vero che una volta prese qualche manganellata dalla polizia? E’ una storia che risale a vent’anni fa. Dopo una partita diedi un passaggio a un tifoso del Parma. Al casello c’era un posto di blocco della polizia. Appena vide le luci blu, lui si dileguo’. A confronto con loro rimasi solo io. Oggi, ovviamente, non commetterei piu’ quelle leggerezze, ma riconosco ancora quel ragazzo capace di slanci di ...

Gianluigi Buffon : «Non date al calcio la colpa dell’odio» : A pochi giorni dal quarantunesimo compleanno, Gigi Buffon si racconta in esclusiva a Vanity Fair, che gli dedica la copertina del numero in edicola da mercoledì 9 gennaio, aprendo le porte della sua casa di Parigi – dove gioca come portiere per il Paris Saint-Germain – e spalancando quelle sul suo passato. A partire dalla militanza giovanile tra gli ultrà («Commando Ultrà Indian Tips, il nome del gruppo di tifosi che seguivano la Carrarese, ...

È vero che una volta prese qualche manganellata dalla polizia? «È una storia che risale a vent'anni fa.

"Buffoni" - la rabbia della base 5S sulle trivelle : Di Maio sicuramente incontrerà le associazioni nazionali no-triv: un confronto sano è necessario per chiarirsi e progettare insieme una politica che vada verso le energie rinnovabili". Anche altri ...

Calcio d'inizio - del 2019 - : i migliori video-auguri con Salah e Buffon sorprese finali : I giocatori di Inter e Borussia Dortmund hanno visitato alcuni ospedali pediatrici, Juventus e Sassuolo hanno scelto una grafica da videogame arcade e da cartone animato: le squadre di Calcio hanno ...

Ostia - 7 condanne in appello a clan Spada per racket delle case popolari : “Metodo mafioso”. Urla contro i giudici : “Buffoni” : Si è chiuso con la conferma delle sette condanne per oltre 50 anni di carcere comminate in primo grado il processo d’appello legato al cosiddetto racket delle case popolari del clan Spada di Ostia. Gli imputati rispondevano, a vario titolo, di minacce, violenze, sfratti forzati da alloggi popolari e una gambizzazione. Il tutto aggravato dal metodo mafioso, riconosciuto dai giudici, con cui il gruppo teneva sotto scacco un pezzo di litorale ...

Gianluigi Buffon - il colpo basso della stampa francese : 'Perdente - cassintegrato' - perché lo insultano : Un 'cassintegrato', e 'unico perdente'. Piovono insulti su Gianluigi Buffon . Il quotidiano sportivo L'Equipe , il più prestigioso di Francia ed Europa, non ha buoni rapporti con il Psg : recentemente ...