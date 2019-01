Samsung Volley Cup A2 – Terminata la Regular Season | definite le squadre della Pool

Samsung Volley Cup – Conegliano espugna Novara nel big match della 17ª giornata e si prende la vetta della classifica : Samsung Volley Cup: L’Imoco Volley Conegliano espugna Novara nel big match e aggancia la Igor Gorgonzola in vetta alla classifica Non delude le attese il big match della 17^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile: in un palazzetto strapieno (3750 gli spettatori presenti) e davanti alle telecamere di Rai Sport + HD, l’Imoco Volley Conegliano espugna in tre set il campo della Igor Gorgonzola Novara, vendicando la ...

Samsung Volley Cup – Vittoria netta per Banca Vasabbina Brescia su Filottrano : Samsung Volley Cup: La Banca Valsabbina Millenium Brescia si impone in tre set sulla Lardini Filottrano nell’anticipo della 17^ giornata Festeggia la Banca Valsabbina Millenium Brescia nel primo anticipo della 17^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile: davanti al proprio pubblico le Bresciane sconfiggono per 3-0 la Lardini Filottrano, ottenendo il secondo successo consecutivo in campionato e compiendo un passo ...

Samsung Volley Cup – Il Club Italia Crai ospita la Savino del Bene Scandicci : Serie A1 Femminile: il Club Italia Crai ospita la Savino del Bene Scandicci Dopo lo stop al Campionato di A1 per lasciare spazio quarti di finale di Coppa Italia, per il Club Italia Crai la Samsung Volley Cup riparte con due partite casalinghe. Domenica alle 17 le azzurrine ospiteranno al Centro Federale Fipav Pavesi la Savino del Bene Scandicci, mentre, mercoledì alle 20.30, le ragazze allenate da Massimo Bellano scenderanno in campo per ...

Samsung Galaxy Volley Cup – Valsabbina anticipa con Filottrano : le Leonesse in campo a caccia della salvezza : Valsabbina anticipa con Filottrano, sabato alle 18 Leonesse in campo. Le sorelle Di Iulio si sfidano nuovamente dopo il colpaccio delle Leonesse al PalaBaldinelli di Osimo all’andata. Fare punti per Brescia significherebbe, matematica a parte, agganciare saldamente la salvezza Dopo la settimana di pausa del campionato, in coincidenza con i Quarti di finale della Coppa Italia, la Banca Valsabbina Millenium Brescia è ritornata ad ...

Samsung Volley Cup - Nell'anticipo della 16ª giornata la Pomì supera al tie break il Bisonte Firenze : Samsung Volley CUP A1 IL PROGRAMMA della 16giornata Sabato 12 gennaio, ore 20.30 , diretta Rai Sport + HD, Pomì Casalmaggiore Il Bisonte Firenze 3-2 , 25-21, 25-19, 21-25, 16-25, 15-13, Domenica 13 ...

Samsung Volley Cup – Nell’anticipo della 16ª giornata la Pomì supera al tie break il Bisonte Firenze : Samsung Volley Cup: la Pomì Casalmaggiore supera al tie break il Bisonte Firenze nell’anticipo, pubblico e giocatrici insieme contro la discriminazione delle donne. Domani su LVF TV le altre gare della 16ª giornata La Pomì Casalmaggiore apre la 16^ giornata della Samsung Volley Cup aggiudicandosi al tie break l’anticipo contro Il Bisonte Firenze. Davanti alle telecamere di Rai Sport la sfida regala brividi e spettacolo fino ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup - la preview della 16ª giornata : che lotta in zona Playoff! : Samsung Volley Cup: si torna subito in campo, sabato Pomì-Il Bisonte su Rai Sport + HD. Igor a Bergamo, al via la saga Imoco-Saugella. Scandicci ospita Chieri, a Busto arriva Cuneo. Brescia affronta il Club Italia. Sugli spalti del PalaRadi la protesta contro la discriminazione delle donne Appena affrontato il turno infrasettimanale, la Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile torna subito in campo per la 16ª giornata di Regular Season, ...

Samsung Volley Cup – Il Club Italia Crai in trasferta a Brescia : Serie A1 Femminile: Club Italia Crai in trasferta per sfidare Brescia La terza giornata di ritorno della Samsung Volley Cup di A1 riserva al Club Italia Crai la seconda trasferta consecutiva della settimana. Dopo Filottrano, domenica alle 17 le azzurrine faranno tappa al PalaGeorge di Montichiari per incontrare la Banca Valsabbina Millenium Brescia di coach Enrico Mazzola. Le Bresciane sono reduci dalla sconfitta per 3-0 subita a Firenze ...

Samsung Volley Cup - Prezioso successo per Busto Arsizio nel posticipo della 15ª giornata : La cronaca. Primo set. Subito break delle ospiti , 2-0, , brave a mantenersi a distanza con il muro di Herbots su Begic, 3-1. Monza pareggia prontamente con Ortolani e Melandri , muro su Grobelna, , ...

Samsung Volley Cup – Prezioso successo per Busto Arsizio nel posticipo della 15ª giornata : Samsung Volley Cup: l’UYBA sbanca la Candy Arena, 3-2 alla Saugella nel posticipo della 15ª giornata. Farfalle a un punto dal quarto posto Coglie un Prezioso successo esterno la Unet E-Work Busto Arsizio nel posticipo della 15^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le farfalle di Marco Mencarelli espugnano la Candy Arena, superando al tie-break la Saugella Team Monza, interrompendo la striscia negativa che durava ...

Samsung Volley Cup - turno infrasettimanale : tutte le partite in programma : Nel turno infrasettimanale della Samsun Volley Cup c’è Igor-Savino Del Bene, la Zanetti ospita la Pomì, impegni interni per Il Bisonte, Bosca S.Bernardo e Lardini. Giovedì Saugella-UYBA Prosegue con il penultimo turno infrasettimanale la Regular Season della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Mercoledì sera – con posticipo 24 ore dopo – in onda la 15^ giornata del massimo Campionato: in diretta su LVF TV lo scontro ...

Samsung Volley Cup : successo per Brescia - Novara cade al tie-break : Samsung Volley Cup: altra impresa Brescia, Igor ko al tie-break! L’Imoco raggiunge Scandicci al secondo posto, la Saugella è quarta. Che Zanetti a Busto, Il Bisonte passa a Chieri. Ora il turno infrasettimanale Il 2019 della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile si apre con l’impresa della Banca Valsabbina Millenium Brescia, che dopo aver violato il PalaVerde di Treviso si regala un successo strepitoso sulla Igor Gorgonzola ...

Samsung Volley Cup – Buona la prima del 2019 per Scandicci : secco 3-0 a Filottrano : Samsung Volley Cup: Scandicci Buona la prima del 2019: è 3-0 con Filottrano. Le sfide di domenica tutte in diretta su LVFTV! La Savino del Bene Scandicci inizia con il piede giusto il 2019 e lo fa con una convincente vittoria ai danni della Lardini Filottrano. Troppo forte la compagine di Parisi per le marchigiane di Schiavo, che reggono l’urto solo nel primo set, poi Scandicci prende il largo, continuando la rincorsa al primo posto alle ...

Samsung Volley Cup – Il Club Italia Crai ospita Monza per la prima del 2019 : Serie A1 Femminile: il Club Italia Crai apre l’anno con Monza Per la Samsung Volley Cup di A1 la prima partita del nuovo anno coincide anche con l’inizio del girone di ritorno della regular season. Archiviati i primi 13 turni (12 partite più una giornata di riposo) il Club Italia Crai è pronto ad ospitare domenica alle 17 al Centro Federale Pavesi di Milano la Saugella Team Monza. Un appuntamento impegnativo per le azzurrine, le monzesi ...