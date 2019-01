Lancio dello stoccafisso a Varazze | la benedizione degli animali a Pietra e S Bastian a

Aeroporto Perugia - Comune Gubbio sollecita il riLancio dello scalo umbro : Dagli scranni della maggioranza del Comune di Gubbio parte la crociata per smuovere lo scenario intorno all'Aeroporto San Francesco d'Assisi , ritenuto fondamentale per lo sviluppo economico e ...

Manovra - la Camera approva con 313 voti favorevoli : il biLancio dello Stato è legge : Via libera definitivo alla legge di bilancio con 313 voti favorevoli e 70 contrari. La Camera ha approvato la Manovra economica dopo un iter caratterizzato da bagarre e proteste. “Vi siete inginocchiati a Bruxelles, in ritardo, costando miliardi di euro agli italiani”. “Potevano scriverla Renzi e Boschi“. Peggio della Fornero, “perché tagliate le pensioni senza versare una lacrima”. L’ultimo miglio della ...

Indonesia : rivisto al ribasso il biLancio dello tsunami - 426 morti e 40mila sfollati : Le autorità hanno rivisto a ribasso il bilancio delle vittime dello tsunami che ha colpito le isole di Giava e Sumatra, in Indonesia: i morti sono 426, e non 430 come precedentemente annunciato. E’, invece, quasi raddoppiato il numero degli evacuati, arrivato a circa 40mila, mentre i feriti sono oltre 7mila. A quasi una settimana dal disastro, risultano ancora disperse due dozzine di persone. L’agenzia Indonesiana dei disastri ha ...

Manovra - Ufficio parlamentare BiLancio : “È recessiva nel 2020-21. Il prossimo anno pil reale non crescerà dell’1 ma dello 0 - 8” : La Manovra a un passo dall’approvazione è “chiaramente recessiva nel 2020-21, lo dice anche il governo”. È questa la valutazione espressa dall’Ufficio parlamentare di Bilancio durante l’audizione in commissione alla Camera, nel corso della quale il presidente, Giuseppe Pisauro, ha sottolineato anche il “disallineamento” sulla crescita reale tra le stime dell’Upb e quelle del governo nonché ...

Diminuiscono le possibilità del Lancio dello smartphone pieghevole di LG al CES 2019 : Evan Blass ha pubblicato su Twitter un messaggio con cui rende noto che sarebbero diminuite le possibilità che LG lanci il suo primo smartphone pieghevole in occasione del CES 2019 L'articolo Diminuiscono le possibilità del lancio dello smartphone pieghevole di LG al CES 2019 proviene da TuttoAndroid.

Monito di Mattarella : 'Il biLancio dello Stato è bene pubblico' : Il Presidente della Repubblica ammonisce sui conti: 'Senza finanze solide non si tutelano i deboli'. il premier Conte assicura: 'Faremo di tutto per arrivare ad una soluzione condivisa' -

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : il biLancio dello Stato è bene pubblico - 29 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Il bilancio dello Stato è bene pubblico, Indagato il commerciante che ha ucciso un ladro , 29 novembre 2018, .

Manovra - Mattarella : 'Il biLancio dello Stato è un bene pubblico' : La Corte costituzionale ha ricordato che "il bilancio è un bene pubblico". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale ai magistrati di nuova nomina ...