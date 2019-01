Il dna della Super-salamandra forse ci salverà da infarti | ictus e traumi

Scenari da fantascienza con il dna della super salamandra - VIDEO : Si aprono Scenari da fantascienza degni dei fumetti di Wolverine, grazie alla prima mappa completa del Dna della super salamandra messicana considerata il modello di studio pi promettente per svelare ...

Ronaldo dovrà fare l'esame del dna per le accuse della Mayorga : Per Cristiano Ronaldo, il campione di una Juventus che sembra lanciata addirittura verso il sogno del triplete, l'anno comincia con la richiesta ufficiale da parte della polizia di Las Vegas di sottoporsi all'esame del dna. La vicenda è legata all'ormai nota denuncia presentata da una donna di nome Kathryn Mayorga. Si tratta di un'ex modella americana di 34 anni che ha accusato la star del calcio portoghese di averle usato violenza durante un ...

Cristiano Ronaldo e accuse stupro : chiesto test dna/ Richiesta della Polizia di Las Vegas inviata in Italia : Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro: chiesto test del Dna. La Richiesta della Polizia di Las Vegas è stata già inviata in Italia

Il gene della monogamia è scritto nel dna degli animali : A rivelare la curiosità è stata una ricerca dell’Università del Texas di Austin, pubblicata su PNAS, secondo cui la formula alla base della monogamia è scritta nel DNA. Lo studio ha ricostruito e confrontato la storia evolutiva di più di 10 specie di vertebrati, monogame e non, tra cui topi, uccelli, rane e pesci. La monogamia, tipicamente caratterizzata dalla formazione di un legame di coppia, l’aumentata difesa territoriale e un sistema ...

Montezemolo : 'Schumacher ha cambiato il dna della Ferrari' : In quel periodo Schumacher ha vinto cinque dei suoi sette campionati del mondo piloti mentre la squadra italiana si è dimostrata imbattibile. Solo Kimi Raikkonen è stato incoronato campione del mondo ...

F1 - Luca Cordero : “Michael Schumacher ha lasciato una traccia nel dna della Ferrari. Padre esemplare - maniacale e vincente” : Luca Cordero di Montezemolo è tornato a parlare del suo rapporto speciale con Michael Schumacher quando mancano ormai pochi giorni al 50° compleanno del Kaiser che taglierà il traguardo del mezzo secolo il prossimo 3 gennaio. Come sempre vige il massimo riserbo sulle condizioni fisiche del sette volte Campione del Mondo di Formula Uno a cinque anni di distanza dall’incidente sugli sci, delle recenti indiscrezioni parlano di una ripresa ma ...

dna spaziale : ricercatori individuano il pezzo mancante della Cianometanimina : L'origine della vita può essere svelata con lo studio delle nubi molecolari presenti nella nostra galassia, la Via Lattea. Sembra impossibile, ma un gruppo internazionale di ricercatori, capeggiati dal dottor Víctor M. Rivilla, dell'INAF di Arcetri, Firenze, sta tentando di scoprire l'origine del DNA grazie ad un progetto del programma AstroFIt2, derivante dal contratto Marie Sklodowska-Curie. Il team di studiosi ha trovato nello spazio gruppi ...

Abusa della figlia per 20 anni e nasce una bimba : inchiodato dal dna : È stato arrestato nelle scorse ore, con l'accusa più infamante: avere violentato sua figlia e averla messa incinta. Il test del Dna ha infatti inchiodato alle sue...

Abusa della figlia per 20 anni e nasce una bimba : inchiodato dal dna : È stato arrestato nelle scorse ore, con l'accusa più infamante: avere violentato sua figlia e averla messa incinta. Il test del Dna ha infatti inchiodato alle sue...

dna spaziale : trovato il pezzo mancante della Cianometanimina : Capire l’origine della vita sulla Terra studiando le nubi molecolari della Via Lattea? È possibile ed è quello che sta cercando di fare un team internazionale di astronomi guidati da Víctor M. Rivilla, ricercatore dell’INAF di Arcetri a Firenze con un contratto Marie Sklodowska-Curie, nell’ambito del programma AstroFIt2. Gli esperti hanno avvistato per la prima volta nel mezzo interstellare, il “serbatoio” che alimenta la formazione di ...

Trapani - al Fardella-Ximenes il fisico Sciortino spiega come costruire con il dna... : Gli appuntamenti fanno parte del ciclo nazionale La Scienza a Scuola. Un tour didattico realizzato da Zanichelli, in giro per le scuole d'Italia, in cui ricercatori, docenti, divulgatori e ...

Trapani - al Fardella-Ximenes il fisico Sciortino spiega come ostruire con il dna... : Gli appuntamenti fanno parte del ciclo nazionale La Scienza a Scuola. Un tour didattico realizzato da Zanichelli, in giro per le scuole d'Italia, in cui ricercatori, docenti, divulgatori e ...

Scuderia Ferrari Collection SS19 – I codici del dna Ferrari al centro della nuova collezione : Una nuova collezione elegante e casual al tempo stesso per Scuderia Ferrari Collection SS19 I codici stilistici Ferrari in evidenza, accentuati da linee decise e accattivanti e valorizzati dall’uso di materiali innovativi. Sono questi i principi ispiratori della nuova collezione primavera-estate di Scuderia Ferrari per uomo, donna e bambino, che non dimentica gli amanti delle competizioni automobilistiche e si rinnova con una proposta di ...

Saronno - violentò 16enne all’esterno della stazione : arrestato grazie al dna : Ci sono voluti più di due mesi, ma alla fine – grazie alle analisi del Dna – il responsabile è stato catturato. Aveva destato scalpore il caso della 16enne stuprata da uno sconosciuto nei pressi della stazione sud di Saronno, nel Varesotto, lo scorso 23 settembre. La giovane, di ritorno da un pomeriggio passato a Milano con gli amici, mentre si trovava ancora sul treno, era stata fermata e minacciata dall'aggressore che le aveva detto di avere ...