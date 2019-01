I cani più grandi del mondo

Il paziente vuole rivedere i suoi cani prima di morire - i medici gli fanno il regalo più bello : L'ultimo desiderio di un malato terminale viene esaudito dalle persone che si occupano di accudirlo e sollevarlo dal dolore: ecco cosa è accaduto presso l'Azienda Usl di Imola, il cui personale sanitario ha realizzato le volontà del signor Elvio, che voleva trascorrere qualche minuto con Piero e Gilda, i suoi amati cani, prima di esalare l'ultimo respiro. Il signor Elvio è morto il 25 gennaio 2019 e, giusto qualche ora ...

I mattoncini della Lego rendono più dell'oro e dei bond americani : ... possono arrivare a valere fino a 600 volte il prezzo d'acquisto, ha calcolato uno studio pubblicato da Victoria Dobrynskaya, docente alla Scuola superiore russa di economia, e ripreso dall'agenzia ...

#10yearschallenge - il bilancio del WWF : in 10 anni persi oltre 100mila elefanti africani - più di 4mila rinoceronti uccisi da bracconieri : Pubblicare una foto del 2009 al fianco di una di oggi. La 10 years challenge è la moda nata sui social network come un gioco e diventata, in pochi giorni, un fenomeno virale, con tanto di hashtag. Anche il WWF Italia ha deciso di guardare indietro, a come stava, solo pochi anni fa, la natura del nostro Pianeta, focalizzando l’attenzione su tre specie simbolo. L’elefante africano è il più grosso mammifero al mondo e le sue zanne d’avorio possono ...

Usa - federali senza stipendio e rifiuti nei parchi : ecco lo shutdown più lungo della storia. Per gli americani è colpa di Trump : Il 53 per cento degli americani ritiene che la responsabilità dello shutdown iniziato il 21 dicembre 2018 sia da attribuire principalmente a Donald Trump e ai repubblicani. Il 29 per cento biasima i democratici; il 13 per cento pensa che le colpe siano da dividere tra tutti gli attori in campo. Il sondaggio ABC News/Washington Post mostra un dato che negli ultimi giorni si è fatto sempre più evidente: il presidente – e il suo partito – stanno ...

Forbes elogia Rimini : le tappe cittadine più amate dagli americani : Trova i migliori alberghi TROVA POWERED BY Contenuti sponsorizzati Leggi anche Va in scena a Rimini il Capodanno più lungo del mondo Forbes, i migliori hotel di lusso del mondo: Italia sul podio ...

Allerta Meteo Venerdì 4 Gennaio - nella notte irrompe il 2° nucleo freddo dai Balcani : è il più intenso - porterà bufere di neve fin sulle coste [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Inizia la fase “clou” dell’irruzione di gelo sull’Italia, che determinerà le più grandi e intense nevicate nella giornata di Venerdì 4 Gennaio: saranno 24 ore polari al Sud Italia per l’arrivo del secondo nucleo freddo proveniente dai Balcani, il più intenso. Le temperature crolleranno di altri 3-4°C rispetto ai valori già raggiunti nella serata di Giovedì 3, e le nevicate si intensificheranno ...

La classifica dei marsicani più influenti del 2018 : personaggio dell'anno la suora che combatte racket e prostituzione : A questi nominativi sono stati quindi assegnati punteggi di "peso" estrapolando e incrociando gli articoli di cronaca del 2018, che hanno tenuto conto del grado di popolarità su media e sui social, ...

I cani sono più simili agli umani di quello che si immagina : I cani sono come bambini. No, i cani sono bestie (selvagge). A diversi livelli che vanno da estremi a relativamente moderati, si può dire che la maggioranza dei proprietari di cane si divide su queste due posizioni. La realtà dei cani però è diversa e molto più complicata. Il fatto è che i cani sono animali che hanno le loro caratteristiche di specie (il loro essere cani) e di razza (o mix di razze) ma hanno una posizione molto particolare, ...

I 10 film americani più belli del 2018 : Un padre e una figlia, Ben Foster e Thomasin McKenzie, vivono ritirati dal mondo nelle foreste vicino Portland, nell'Oregon, volontariamente nascosti, invisibili. Finché non vengono scoperti. 9, ...

Michelle Obama - la più ammirata dagli americani : Il total look Balenciaga di Michelle Obama a BrooklynIl total look Balenciaga di Michelle Obama a BrooklynIl total look Balenciaga di Michelle Obama a BrooklynIl total look Balenciaga di Michelle Obama a BrooklynIl total look Balenciaga di Michelle Obama a BrooklynIl total look Balenciaga di Michelle Obama a BrooklynSe deve scegliere chi ammirare, l’America guarda ancora alla Casa Bianca che fu e che qualcuno spera sarà di nuovo. Michelle Obama ...

Usa - marito alla moglie : 'Ami i cani più di me' - li lancia dal balcone - un chihuahua muore : Una notizia che senza ombra di dubbio farà rabbrividire tutti coloro che amano gli animali ma non solo, vista la gravità di quanto accaduto. La vicenda si è verificata negli Stati Uniti d'America, precisamente a Park Ridge, periferia di Chicago, dove un ex avvocato, Jerald Jeske, dopo aver litigato con la moglie ha lanciato dal secondo piano della residenza coniugale i cani della consorte, due chihuahua di 14 e 16 anni. La lite - stando a quanto ...

L'Etna potrebbe diventare più simile ai vulcani della cintura di fuoco : L'Etna, un vulcano considerato relativamente poco 'pericoloso', sta cambiando. L'eruzione de 24 novembre si sta esaurendo velocemente, destando non pochi sospetti fra i geologi che temono evoluzioni inaspettate. A conferma dei timori c'è stato il sisma del 26 dicembre che, come riporta Focus, è stato uno dei 'più energetici mai registrati' nel luogo. L'Etna, seppur lentamente, sta assumendo sempre di più le caratteristiche dei vulcani ...

Il marito accusa la moglie : “Ami i tuoi cani più di me”. Poi li lancia dal balcone : un chihuahua muore - l’altro scappa : In auto, di ritorno da una festa di Natale, una coppia inizia a litigare. La discussione diventa sempre più accesa e il marito accusa la moglie: “Ami i tuoi cani più di me“. E aggiunge: “Ho intenzione di ucciderli“. Così, senza pensarci due volte, l’uomo, Jerald Jeske, un ex avvocato di Park Ridge, periferia di Chicago, è corso in casa chiudendo la moglie fuori dalla porta e ha lanciato giù dal balcone i due cani ...

Accusa la moglie di amare più i suoi cani di lui - poi prende i chihuahua e li lancia dal balcone : Uno dei due chihuahua - quello più vecchio, di 17 anni - è morto sul colpo, mentre il secondo cane è riuscito a salvarsi scappando via. La vicenda è avvenuta a Chicago, nel quartiere di West Town, e sui fatti sta indagando la polizia. Al momento il chihuahua sopravvissuto risulta ancora scomparso.Continua a leggere