Bologna | Saputo | ' Abbiamo fatto pietà | domani le decisioni'

Bologna - lo sfogo del presidente Saputo : “facciamo pietà! Esonero Inzaghi? Lunedì decido - le cose cambieranno” : Dopo la sconfitta contro il Frosinone, il presidente del Bologna, Joey Saputo, si sfoga duramente in conferenza stampa: Lunedì la decisione sul futuro di Inzaghi, contatti con Mihajlovic Dopo la dura sconfitta subita per 0-4 contro il Frosinone, i tifosi del Bologna hanno contestato duramente squadra e dirigenza. Il presidente Saputo, che in precedenza ha avuto un confronto diretto con gli ultras, si è presentato in conferenza stampa per ...

Bologna - Inzaghi al capolinea? Mihajlovic in pole position. Saputo si sfoga in conferenza stampa : Sinisa Mihajlovic è il candidato numero uno a sostituire Filippo Inzaghi sulla panchina del Bologna. La disfatta contro il Frosinone , nello scontro salvezza di oggi pomeriggio, dovrebbe essere il ...

Bologna - presentato il nuovo Dall'Ara. Saputo : 'Pronto in cinque anni' : La capienza sarà di 27.000 posti estendibile a 29.000 per gare o eventi di calibro internazionale, sarà interamente coperto, avrà 4 balconate a livello dei calci d'angolo, le curve saranno avvicinate ...

Bologna - Saputo : “non è semplice muoversi sul mercato” : Importanti indicazioni del presidente del Bologna Joey Saputo, a margine del ricordo di Arpad Weis, allenatore rossoblu che ha vinto due scudetti nel 1936 e 1937 e morto nel campo di concentramento di Auschwitz. “Non siamo certo contenti dei risultati fin qui ottenuti – ha detto il numero uno dei felsinei – Le risorse per il mercato non mancano, ma non e’ semplice arrivare ai giocatori che vorremmo. La serie B non ...

Joey Saputo a ruota sul Bologna : l’esonero di Inzaghi - il calciomercato ed il suo impegno nel club : Joey Saputo ha parlato della traballante panchina di Pippo Inzaghi e degli innesti possibili per il Bologna nella sessione invernale di mercato Joey Saputo è tornato a parlare del suo Bologna. Il patron del club emiliano ha presenziato stamane alla commemorazione per Arpaid Weisz, ma è stato incalzato dai giornalisti in merito alla situazione della squadra in campionato. Parlando a RMC Sport, Saputo ha analizzato la questione ...

Bologna - Saputo presenta il restyling del Dall’Ara : un’opera da 70 milioni : Il presidente del Bologna presenterà alle 15 il progetto di rinnovamento dell'impianto cittadino: i lavori dovrebbero partire nel 2020. L'articolo Bologna, Saputo presenta il restyling del Dall’Ara: un’opera da 70 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bologna - Saputo : «Nuovo piano di investimenti per il futuro» : Il presidente del club rossoblu ha provato a rassicurare i tifosi: «Voglio riportare il Bologna a confrontarsi in competizioni internazionali». L'articolo Bologna, Saputo: «Nuovo piano di investimenti per il futuro» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Bologna - Saputo : «Ci salveremo - farò parlare i fatti» : Bologna - Il Bologna vuole rimanere in Serie A e la proprietà farà tutto il possibile perchè questo accada e per ripartire più forte. Joey Saputo , presidente dei felsinei, rompe il silenzio e lo fa ...

Bologna - Saputo : "Resteremo in A. Gli acquisti non sono finiti" : Interviene Joey Saputo: dopo le due lettere-comunicato di qualche settimana fa, il presidente del Bologna decide di diffondere un video-messaggio in cui conferma il proprio interesse nel club ...

Bologna - il patron Saputo : "Le croci? Episodio disgustoso" : Non concepisco e non concepirò mai che per uno sport, che dovrebbe essere motivo di divertimento e aggregazione, si arrivi a minacciare tre persone. Tre persone che peraltro ricevono da mesi offese ...

Bologna - il presidente Saputo alza la voce dopo l'intimidazione shock di ieri : Non concepisco e non concepirò mai che per uno sport, che dovrebbe essere motivo di divertimento e aggregazione, si arrivi a minacciare tre persone. Tre persone che peraltro ricevono da mesi offese ...