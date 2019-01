Venezuela | governo diviso | i cinquestelle frenano Conte e l' Italia non prende posizione

Venezuela - governo diviso. I Cinquestelle stoppano Conte : governo diviso sul Venezuela . È in corso un confronto tra le due anime dell'esecutivo sulla linea da prendere sulla crisi del Paese sudamericano. Il premier Giuseppe Conte , d'accordo con il ministro ...

Il governo Venezuela no dice che c’è stato un altro tentato golpe : Un gruppo di soldati della Guardia Nazionale ha brevemente occupato una base a nord di Caracas, l'esercito è riuscito a riprenderne il controllo

Ferdinando Casini contro il governo : “Siamo a deriva Venezuelana - si rischia dittatura minoranze” : L'ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, attacca la maggioranza e, in particolare, il Movimento 5 Stelle per la proposta di modifica del referendum propositivo: "Parlare di deriva venezuelana non mi sembra esagerato, la riforma che introduce il referendum senza quorum è pericolosissima, così si avanza verso una possibile dittatura delle minoranze".Continua a leggere