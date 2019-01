Trovato morto il bambino caduto nel pozzo Il piccolo Julen non ce l' ha fatta

Spagna - Trovato morto il piccolo Julen Il bimbo caduto nel pozzo 13 giorni fa : I soccorritori l’ hanno raggiunto all’1.25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta nel pozzo dove è caduto il 13 gennaio a Totalan, una località vicino a Malaga. «Disgraziatamente... nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile salvarlo... #RIPJulen», ha twittato la Guardia Civil. Il padre colto da un malore

Uomo Trovato morto in uno scantinato - si indaga sulle cause del decesso : Don Enzo ha chiesto un impegno unitario sia da parte del mondo dell'associazionismo che di quello del volontariato, allo scopo di evitare che episodi come questo possano ripetersi in futuro.

Giallo a Pescara - 18enne Trovato morto in casa dalla mamma : disposta l’autopsia : È Giallo sulla morte di un ragazzo di diciotto anni trovato senza vita nella sua casa di Colle San Donato a Pescara. A dare l'allarme è stata la madre che ha trovato il figlio privo di sensi disteso sul letto nella sua camera. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza: l’autopsia chiarirà le cause del decesso.Continua a leggere

Messico - Trovato morto il giornalista Rafael Murúa Manríquez : Alcune di queste morti sono ricollegabili all'attività criminale dei potenti cartelli della droga e alla corruzione politica. La stragrande maggioranza dei casi resta impunita. Stando all' ultimo ...