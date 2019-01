Salute | l’80% dei pazienti mente al medico | più bugie a dietologi e endocrinologi

meteoweb.eu

(Di sabato 26 gennaio 2019) Chi, per pudore o reticenza, non ha detto almeno una volta una bugia al proprio? Difficile non ammetterlo, ma secondo i dati dello studio dell’University of Utah Health a comportarsi come ‘Pinocchio‘ è addiritturadeiche non è sincero con il proprio. Per fare chiarezza su una situazione che rischia di comportare seri rischi per la, Consulcesi Club, realtà di riferimento per oltre 100 mila medici, ha condotto un sondaggio online raccogliendo le risposte di 2.809 specialisti provenienti da tutta Italia. Tra gli specialisti più soggetti alle menzogne o, nella migliore delle ipotesi, alle mezze verità da parte deirisultano i(31%), gli(18%) e i pediatri (12%). Tra lepiù frequenti: ‘seguo la dieta alla lettera’; ‘sto prendendo le medicine regolar’; ‘quello di ...