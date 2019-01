Milan | idea Deulofeu E non si molla Groeneveld

Calciomercato Milan - idea Deulofeu. Djalo arrivato in città; Zapata - nodo rinnovo : Il mercato del Milan non è finito con l'acquisto di Piatek , acquistato dal Genoa per 35 milioni più bonus dopo la partenza di Gonzalo Higuain direzione Londra, per vestire la maglia del Chelsea. I ...

Milan : l'Inter vuole Zapata - Halilovic e Laxalt ai saluti - idea Deulofeu (RUMORS) : Il calciomercato è nelle sue fasi più calde, mancano pochi giorni alla fine e ogni squadra sta cercando di mettere a posto gli ultimi tasselli al fine di poter arrivare agli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Per il Milan, in particolare, sarà fondamentale l'approdo alla prossima Champions League viste le due costosissime operazioni messe a segno dai dirigenti rossoneri con gli acquisti di Paquetà e Piatek. Ecco perchè il club rossonero ...

Calciomercato Milan - nuova idea per l’attacco : Leonardo ne parlerà… con Paratici! : Calciomercato Milan, il ds Leonardo è alla ricerca di rinforzi low cost che permettano ai rossoneri di restare nei limiti del Fair play finanziario Calciomercato Milan, i rossoneri sono alle prese con una campagna di rafforzamento che non vedrà spese folli, dati i ben noti paletti del Fair play finanziario. Il ds Leonardo si sta dunque muovendo sotto traccia e nelle ultime ore è venuto fuori un nuovo nome per rafforzare il reparto ...

Calciomercato Milan - Carrasco rimane un’idea. La moglie conferma : Calciomercato Milan, lady Carrasco apre al mercato- Tempo di grandi manovre in casa Milan per rinforzare la squadra. In vista della seconda parte della stagione, decisiva per centrare gli obiettivi prefissati in estate, Leonardo e Maldini dovranno lavorare sul mercato, per consegnare a Gattuso una squadra più competitiva di quella attuale. Mentre tiene ancora banco […] L'articolo Calciomercato Milan, Carrasco rimane un’idea. La ...

L’arrivo di Paquetà cambia nuovamente il Milan : l’idea tattica di Gattuso : Il Milan dopo l’arrivo di Paquetà si appresta a cambiare volto tatticamente, rinunciando probabilmente alle due punte statiche lì davanti Il nuovo acquisto del Milan di Elliott è stato presentato ieri ai tifosi rossoneri. Si tratta del brasiliano Paquetà, centrocampista offensivo dalle enormi qualità, che potrà dare nuova linfa alla squadra di Gennaro Gattuso, un po’ in difficoltà in fatto di uomini in mediana e nel ...

Milan : Kezman spegne il sogno Milinkovic-Savic - nuova idea Tielemans : Sempre dal Monaco, scrive la Gazzetta dello Sport , potrebbe trasferirsi a Milano anche il baby terzino sinistro francese Leroy Abanda , 18 anni e un grande futuro davanti a sè. Per quanto riguarda ...

Calciomercato Milan - dialogo avviato con il Sassuolo per Sensi. A centrocampo piace Barella - idea Johansen a costo zero : Non solo Paquetá, diventato ufficialmente un calciatore rossonero fino al 2023, con 35 milioni di euro più 10 di bonus nelle casse del Flamengo. In casa Milan si guarda anche al futuro, con un ...

Il mercato Milan tra Uefa - Tas e obbligo Champions : no Gabbiadini - sì Sensi e l'idea Carrasco : mercato, Fair Play Finanziario, Tas e obiettivo Champions . Tutto si lega in casa Milan , in un difficile equilibrio che però va trovato per forza di cose e deve portare necessariamente a centrare l'...

Milan - Carrasco rinforzo ideale : ma c'è un ostacolo : Come riportato da La Gazzetta dello Sport , il Milan può lavorare solamente con una formula: quella del prestito con diritto di riscatto. E secondo il Corriere della Sera l'offerta ci sarebbe già ...

Milan per la Champions : idea Gabbiadini - De Paul favorito. C'è anche Sensi : MilanO - Sempre vivo l'interesse del Milan per Cesc Fabregas , il mercato registra un nuovo tentativo rossonero per Stefano Sensi , 23 anni, centrocampista del Sassuolo che ultimamente ha conquistato ...

Carrasco-Milan - idea rossonera per l’attacco. Sfuma Fabregas : CARRASCO MILAN, idea rossonera- Tempo di grandi manovre in casa Milan per rinforzare la squadra. In vista della seconda parte della stagione, decisiva per centrare gli obiettivi prefissati in estate, Leonardo e Maldini dovranno lavorare sul mercato, per consegnare a Gattuso una squadra più competitiva di quella attuale. Mentre tiene ancora banco il caso Higuain, […] L'articolo Carrasco-Milan, idea rossonera per l’attacco. Sfuma ...

Milan - idea Benatia : Il difensore sarebbe scontento, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , e cerca una squadra che possa garantirgli maggiore continuità. Il Milan è tra queste, con Gennaro Gattuso che ...

Milan-Muriel : le conferme sulla trattativa e l’idea tattica di Gattuso : Luis Muriel potrebbe essere il secondo acquisto della sessione invernale di mercato per il Milan dopo quello di Paquetà Il Milan è davvero ad un passo da Luis Muriel. Già nella serata di ieri la notizia del possibile arrivo a Milanello del colombiano è circolata in casa rossonera e le parole di Gattuso a Skysport hanno confermato la veridicità delle voci: “L’esterno lo può fare, bisogna fargli attaccare la porta, può fare la ...

Milan in emergenza a centrocampo : Gattuso ha un’idea per sopperire alle assenze in vista della Fiorentina : Milan, Gennaro Gattuso sta vagliando una soluzione a sorpresa in vista della gara contro la Fiorentina di sabato Il Milan si appresta a giocare una gara molto delicata contro la Fiorentina nel pomeriggio di sabato. A centrocampo, oltre al lungodegente Biglia, mancheranno gli squalificati Kessiè e Bakayoko, creando un vero e proprio buco in mediana. Gattuso ha a disposizione Bertolacci, Mauri e Montolivo, ma va detto che il tecnico ...