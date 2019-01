Maltempo | piogge torrenziali in Puglia | gli effetti del Ciclone Polare fanno scattare il

meteoweb.eu

(Di sabato 26 gennaio 2019) Si sta innalzando il fiume Ofanto, che è a un metro dal livello di guardia: l’allerta meteo inè “arancione” per le prossime ore, con rischio idrogeologico per temporali, idraulico, con forte vento e possibili precipitazioni nevose. L’assessore alla Protezione Civile, Maria Iannella, ha dichiarato: “Pericoli per la popolazione sono da escludere, ma se nelle prossime ore dovesse ulteriormente salire il livello del fiume, potremmo avere inondazioni dei campi. In quel caso ne daremo prontamente notizia e subito verrebbe chiusa la viabilita’ sulle strade provinciali limitrofe, vietando l’accesso ai campi fino al miglioramento della situazione“.La situazione è costantemente monitorata dalla Polizia municipale di Trinitapoli e di San Ferdinando di, in costante collegamento con la Autorità di Bacino.L’allerta meteo ...