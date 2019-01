M5S verso il sì all' autorizzazione a procedere per Salvini

Trivelle - verso accordo M5S-Lega : stop di 18 mesi e concessioni più care : Trovato nella notte l’accordo sul caso “Trivelle” tra M5S e Lega, al termine di un negoziato non privo di tensioni. Alla fine l’intesa è stata trovata essenzialmente su un doppio compromesso. Si sblocca così l’iter parlamentare del Dl Semplificazioni...

Trivelle - Lega di traverso : il compromesso con M5S non c’è. E dall’emendamento è sparito il divieto all’utilizzo dell’air gun : Quello che era stato presentato come un compromesso, col passare delle ore si è rivelato un accordo unilaterale. Il motivo è semplice: l’emendamento al Dl Semplificazioni presentato dal capogruppo M5s in Senato Patuanelli e con primo firmatario il grillino Castaldi non piace per niente alla Lega di Salvini. Lo si è capito nella tarda serata di ieri, 22 gennaio, quando il capogruppo del Carroccio in Senato Massimiliano Romeo si è trincerato ...

I sondaggi verso le Europee : Lega ai massimi storici - M5S a picco : Mentre il voto di maggio si fa sempre più vicino l'unico che può sorridere è Salvini, che dalle Politiche ad oggi ha...

Reddito e pensioni - verso il sì : oggi il Cdm. Tensioni M5S-Lega : Dopo il rincorrersi di voci di rinvii, di qualche ora, di un giorno, addirittura alla prossima settimana, il Consiglio dei ministri sul decretone ci sarà domani, probabilmente nel pomeriggio....

Governo - verso il rinvio del cdm su reddito e quota cento. Battaglia sulle cifre tra Lega e M5S : verso il rinvio del Consiglio dei ministri su reddito di cittadinanza e quota cento. La riunione del Governo, che avrebbe dovuto varare i provvedimenti-manifesto della maggioranza gialloverde, era già ...

Verso le europee - Fontana avverte il M5S : "Senza fondi per i disabili non votiamo il reddito di cittadinanza" : "Nella bozza di decreto sul reddito e pensioni di cittadinanza presentata alla riunione di pre-consiglio di questo pomeriggio non sono previsti interventi diretti per l'innalzamento delle pensioni di inabilità né adeguati aiuti alle famiglie con disabili e numerose. Senza risposte concrete alle richieste del mondo della disabilità e delle famiglie questa bozza non avrà il nostro supporto".Lorenzo Fontana ci parla al ...

Referendum con quorum al 33% Verso l'intesa M5S-Lega. Esclusivo : Il tema del Referendum propositivo e della modifica dell'articolo 71 della Costituzione sembra dividere la maggioranza con la Lega che si oppone alla proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle di non inserire alcun quorum affinché la consultazione popolare sia valida... Segui su affaritaliani.it

Elena Fattori : "M5S sta andando verso destra" : "Il Movimento 5 stelle sta andando verso destra. E Di Maio dice che nessuno è indispensabile perché ci sono parlamentari di destra pronti a entrare in questa maggioranza". A parlare è Elena Fattori, senatrice M5s, che insieme alla collega Paola Nugnes è sotto procedimento disciplinare da parte del Movimento.Senatrice, a differenza di De Falco e De Bonis che sono stati espulsi, il giudizio su di lei è ancora ...

Manovra - il piano di Matteo Salvini per smontare le follie del M5S : verso il clamoroso blitz in aula : Segnali di ravvedimento. Voglia di smarcarsi da un alleato che nella Manovra economica ha fatto la parte del leone. La notizia - per ora un' intenzione, in concreto si vedrà - è che per Matteo Salvini la pratica della legge di bilancio non è chiusa. Il testo finale non cambierà, sarà quello votato t

In Cdm solo slide sulle Autonomie regionali. Avvio di percorso - diffidenza di M5S verso Zaia : L'accordo tra Stato e Regioni è in fase di studio ed è per questo che, per ora, ci si limita alle slide e a una bozza che hanno davvero in pochi. Bozza che neanche è stata distribuita ai ministri durante il Consiglio, nonostante la riunione fosse dedicata proprio all'autonomia differenziata chiesta da Lombardia e Veneto dopo il sì al referendum e dall'Emilia Romagna che si avvia a intraprendere la procedura. Matteo ...

M5S - dopo la manovra scatta la fuga grillina verso la Lega : altri 20 mollano Di Maio : Il Movimento Cinque Stelle rischia il dissanguamento per emorragia di deputati e senatori nei prossimi mesi. Pochi giorni fa, il Corriere della sera raccontava di almeno 30 grillini pronti a mandare ...

Matteo Salvini - la fuga dei parlamentari dal M5S verso il centrodestra : cifre impressionanti : Non mancano però i giovani deputati alla prima legislatura, gente che fuori da Montecitorio non ha un vero e proprio lavoro e che quindi sogna un rilancio in politica, naturalmente ben pagato.

Per l'M5S "Macron non è più credibile" Verso la convergenza coi gilet gialli : Il Movimento Cinquestelle è attentissimo al movimento dei gilet gialli. E chi ha parlato con il leader Luigi Di Maio in queste ore, dopo il discorso televisivo del mea culpa di Emmanuel Macron, ne ha ricavato la sensazione che sotto traccia vi sia più di un dialogo. Segui su affaritaliani.it

Sondaggio Swg : Lega supera di 6 punti il M5S - italiani critici verso manovra : Nuovo Sondaggio politico di Swg diffuso dal tg La7 il 10 dicembre: ancora una volta la Lega saldamente sopra il Movimento 5 Stelle con il 32 per cento, mentre i pentastellati si fermano al 26,2 per cento, a seguire tutti gli altri partiti. La fiducia al governo è ancora alta ma gli italiani sono più critici verso la nuova manovra economica e dopo la bocciatura da parte dell' UE sperano in una mediazione. La Lega si conferma primo partito, scende ...