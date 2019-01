La Procura | giù dalla Sea Watch i bambini soli | No da Salvini | Hanno 17 anni

Forum : è stato sospeso il giudice Francesco Foti. Coinvolto in un'indagine della Procura di Catania : Il legal show di Canale 5 per un po' di tempo dovrà far a meno del giudice Francesco Foti. Forum comunica che, a seguito di un'indagine della Guardia di Finanza, in cui il giudice sembra essere ...

Giustizia - Bonafede contestato da Pd e FI : “Ministro non è Torquemada. Se ha notizie di reato - porti nomi in Procura” : “Il ministro Bonafede non è Torquemada. Se ha notizie di reato, porti nomi, cognomi e fatti in Procura, ha il dovere di denunciarli. Ma non può sparare nel mucchio”. Il giorno dopo la contestazione nell’Aula della Camera dei deputati al ministro della Giustizia, in casa Pd e Forza Italia rilanciano il motivo delle contestazioni al Guardasigilli. “La corruzione in Italia non ha bisogno di essere raccontata, perché si vede ...

Doping - Giuseppe Rossi scagionato : respinto il ricorso della Procura : La Seconda Sezione del TNA ha respinto il ricorso proposto dalla Procura Nazionale AntiDoping per il caso Giuseppe Rossi. L'articolo Doping, Giuseppe Rossi scagionato: respinto il ricorso della Procura è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Doping - respinto il ricorso della Procura Antidoping sul caso Giuseppe Rossi : Giuseppe Rossi è ancora svincolato e va alla ricerca di un contratto, oggi può definirsi risolto anche il caso di Doping che lo ha scosso nelle ultime settimane La Seconda Sezione del TNA “ha respinto il ricorso proposto dalla Procura Nazionale AntiDoping avverso la decisione pronunciata dalla Prima Sezione del TNA il 1° ottobre 2018, depositata con la motivazione il 26 novembre 2018, nel procedimento a carico del sig. Giuseppe Rossi ...

Uccise la moglie con 41 coltellate : Procura chiede il giudizio immediato per l'uxoricida Michele Spagnuolo : Michele Spagnuolo, 77enne di Trepuzzi, risponde dell'accusa di omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà e del vincolo familiare.

"Accettate tangenti per aggiustare indagini e processi". Arrestati due magistrati della Procura di Trani per corruzione : L'ex pubblico ministero del Tribunale di Trani, Antonio Savasta, ora giudice del Tribunale di Roma, e il suo collega Michele Nardi, pm a Roma, ed in precedenza gip a Trani e magistrato all'ispettorato del Ministero della Giustizia, sono stati Arrestati e condotti in carcere su disposizione della magistratura salentina. Le accuse sono di associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari e falso per fatti commessi tra il 2014 e il 2018 ...

Torino - i combattenti contro l’Isis : “Procura ha chiesto misure cautelari - ma noi dalla parte giusta. Esigiamo rispetto” : Quattro di loro hanno combattuto in Siria contro l’Isis (uno era in Rojava come volontario e giornalista) ma per loro la Procura di Torino, con la motivazione della “pericolosità sociale” a causa dell’abilità “in materia d’armi” acquisita in Medio Oriente, ha chiesto la sorveglianza speciale e il divieto di dimora nel capoluogo piemontese. È quanto accaduto a cinque persone dell’area antagonista che negli ...

Procura Termini Imerese - Pagano : "Giustizia è fatta" : Il Tribunale del Riesame e la Corte di Cassazione hanno destrutturato le accuse della Procura di Termini Imerese. Interviene l'on. Pagano della Lega

Procura di Termini Imerese. Pagano - Lega - : ´Giustizia è fatta. Smontato dalla Cassazione il teorema della Procura´ : "Devo ammettere che anche se mi hanno riguardato indirettamente, grande soddisfazione mi hanno dato negli ultimi mesi, le pronunce del Tribunale del Riesame di Palermo e della Corte di Cassazione che, ...

Omicidio Pesaro. Proseguono le indagini di Procura e Distrettuale Antimafia - il sindaco Ricci : "Non è giusto che una città venga sconvolta ... : Un'esecuzione di stampo 'ndranghetista nel centro storico di Pesaro. E' la pista privilegiata dagli investigatori per l'uccisione di Marcello Bruzzese, 51 anni, originario della Calabria, fratello di ...

Palagiustizia di Bari - concluso il trasloco della Procura nella nuova sede di Poggiofranco : L'ultimo magistrato della Procura di Bari ancora in servizio nella sede a rischio crollo del Palagiustizia di via Nazariantz si è trasferito oggi nella nuova sede di via Dioguardi, al quartiere ...

Discarica Malagrotta - Procura chiede rinvio a giudizio per Cerroni : Discarica Malagrotta, Procura chiede rinvio a giudizio per Cerroni L’ex patron dei rifiuti era stato assolto lo scorso novembre dall’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di rifiuti. Ora i pm lo accusano, insieme ad altre sei persone, per il malfunzionamento di due impianti tra il 2006 e il ...

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone - tra cui l’ex ministro Luca Lotti - nell’ambito del caso Consip : La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto “scandalo Consip”, la complicata vicenda giudiziaria partita da una sospetta di fuga di notizie e trasformatasi in un’inchiesta sugli ambigui rapporti tra stampa,

Erostrato : Procura chiede giudizio per 2 : ANSA, - BELLUNO, 11 DIC - I due veneziani residenti nel bellunese, padre e figlio, sospettati di essere gli autori delle gesta attribuite a un anonimo mitomane che si fa chiamare "Erostrato", sono da ...