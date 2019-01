Bimbo nel pozzo | Julen è morto | il piccolo non ce l' ha fatta Il suo corpo trovato nella

Bimbo caduto nel pozzo : Julen è morto : Trovato il corpo del Bimbo caduto in un pozzo nei pressi di Malaga, in Spagna. Incessante il lavoro dei soccorritori, ma le...

Trovato morto il Bimbo nel pozzo - Julen non ce l’ha fatta : “Disgraziatamente…nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile…#RIPJulen”, ha twittato la Guardia Civil, rivolgendo ai familiari “le più sincere condoglianze”. Si concludono così questi giorni di angoscia, speranza e di preghiere. Una corsa contro il tempo quella che da domenica 13 gennaio ha tenuto la Spagna e il mondo intero col fiato sospeso per Julen, il bambino di 2 anni caduto in un pozzo nelle campagne di ...

Bimbo caduto nel pozzo - esplosa l’ultima carica : il salvataggio di Julen è entrato nella fase finale - gli ultimi aggiornamenti dalla Spagna : Il salvataggio del piccolo Julen, il Bimbo di 2 anni caduto nel pozzo è entrato ufficialmente nella fase finale. Pochi centimetri separano i soccorritori dal Bimbo intrappolato in un pozzo nel sud della Spagna da ormai otto giorni. I tecnici, che stanno scavando un tunnel orizzontale di 3,8 metri per raggiungerlo, hanno fatto detonare l’ultima micro carica. I soccorritori non hanno voluto dare tempistiche ma ormai manca davvero poco per ...

Bimbo nel pozzo - la diretta : minatori a mezzo metro da Julen. Il padre soccorso dopo un malore : Scavando a mano e anche con l'aiuto di tre minicariche esplosive, i minatori della squadra di soccorso hanno ormai raggiunto il pozzo dove si presume possa esserci Julen, il Bimbo di due...