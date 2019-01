Taylor Mega | polemica all’Isola dei famosi | Massimo Boldi interviene

Isola dei Famosi - il video sbugiarda Taylor Mega : subito via dal reality - la rabbia di Alessia Marcuzzi : Giovedì sera è iniziata L’Isola dei Famosi 2019 e già si parla di strategie. A finire al centro della polemica è stata Taylor Mega, che già al suo arrivo aveva scosso gli animi per la sexy canotta bagnata. L’influencer è stata accusata di voler rimanere in Honduras solo per tre settimane. A rivelarl

Taylor Mega in nomination/ Isola dei Famosi 2019 : 'se mi odiano vuol dire che ho successo' : Tayor Mega accende la polemica all'Isola dei Famosi 2019: l'influencer annuncia l'addio al reality tra 3 settimane, il pubblico pronto a mandarla a casa.

Isola dei famosi - Taylor Mega e il tuffo bollente : senza reggiseno - maglietta trasparente. Da censura : La Mega comunque è già conosciuta nel mondo del gossip. La modella e influencer di 25 anni ha avuto infatti dei flirt con Flavio Briatore e il rapper Sferaebbasta . Isola, il tuffo di Taylor Mega: ...

Alessia Marcuzzi difesa a Mattino 5 : tutti contro Taylor Mega : Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi viene difesa a Mattino Cinque Alessia Marcuzzi è stata difesa a Mattino 5 da Federica Panicucci. La conduttrice di Cecina ha dedicato la seconda parte del suo programma all’Isola dei Famosi che ha debuttato ieri sera con la nuova edizione. Ad accendere il dialogo in studio è stata la polemica sollevata ieri da Taylor Mega. La ragazza, con un video su Instagram, aveva sottolineato che la sua esperienza ...

"Tre settimane e torno" - Taylor Mega nella bufera : "Tre settimane, torno e conquistiamo il mondo". E' quanto dice Taylor Mega in un video mostrato durante la prima puntata della nuova edizione dell' Isola dei Famosi , facendo scoppiare la polemica sulla presunta partecipazione 'a tempo' ...

Isola dei Famosi 2019 - Alessia Marcuzzi contro Taylor Mega : «stai facendo un gioco che non ci piace» : Primi litigi all' . Alessia Marcuzzi castiga in diretta Taylor Mega dopo aver mostrato un video pubblicato dalla influencer sui social in cui annuciava che la sua permanenza sull'Isola sarebbe durata ...

L’Isola dei Famosi 2019 conquista tutti tra il trash - le nudità di Francesca Cipriani e Taylor Mega con le spalle al muro : Ottimo esordio per L'Isola dei Famosi 2019 che in "sole" 4 ore di diretta, o poco meno, spazza via tre mesi di noioso Grande Fratello Vip 3. Alessia Marcuzzi aveva ribadito il fatto che sono i concorrenti a decretare il successo di un reality e così è stato. Tanta carne al fuoco per questa prima serata della nuova edizione che davvero promette di essere spettacolare sotto ogni punto di vista. Tutto quello che un programma di intrattenimento ...

Isola dei Famosi - Taylor Mega : "Tre settimane e me ne vado". Alda D'Eusanio : "Sei scorretta" : Dopo il cannagate dello scorso anno, questa edizione dell' Isola dei Famosi parte già con il primo ostacolo: Taylor Mega ha programmato di lasciare il programma quando pare e piace a lei? A svelarlo è ...