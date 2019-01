Spagna | la fase finale per raggiungere Julen | la speranza è ancora viva

Spagna - bambino nel pozzo : è iniziata l'ultima fase di lavori per riportarlo ai genitori : Da quando lo scorso 13 gennaio è caduto in quel maledetto pozzo, nessuno ha mai inteso la voce del piccolo Julen. ma dopo 11 giorni di odissea, familiari, gente del posto, soccorritori, preferiscono non pensarci. Pare giunto finalmente il momento di recuperare il bambino per restituirlo ai suoi genitori, vivo o morto. Sono appena iniziate le operazioni finali: si stima che entro 24 ore, otto minatori raggiungeranno il punto dove è rimasto ...

Spagna - fase finale di recupero del bimbo caduto nel pozzo : si continua a sperare nonostante tutto - gli ultimi aggiornamenti : E’ in corso la fase finale del recupero di Julen, il bimbo di 2 anni caduto in un pozzo lo scorso 13 gennaio, nelle campagne vicino Malaga, in Spagna. La situazione, come comprensibile, è molto delicata: non ci sono illusioni, ma si spera fino alla fine, anche se il piccolo non ha dato finora segni di vita. Nella notte è terminato il lavoro di rafforzamento del tunnel parallelo scavato a fianco del pozzo: il processo di intubamento ha ...

Spagna - gli ultimi aggiornamenti sul bimbo caduto nel pozzo : riprese le operazioni di recupero - grande attesa per la fase finale di salvataggio : Risolto questa mattina il problema tecnico che ieri ha ritardato le operazioni di recupero del piccolo Julen, intrappolato dal 13 gennaio scorso in un pozzo di prospezione non lontano da Malaga, in Spagna. Sono in corso i lavori di rinforzo del tunnel verticale – parallelo al pozzo – con tubi di acciaio, per scongiurare il rischio frane e agevolare le operazioni di recupero. A causa di una differenza di diametro del tunnel dovuta ...