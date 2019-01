Roma a tutto ' Gasp' tra Champions e mercato Schick scalpita | ' Resto e gioco'

Roma - blitz per Barrios : tutto sul calciatore nel mirino dei giallorossi : Wílmar Enrique Barrios Terán (Cartagena de Indias, 16 ottobre 1993) è un calciatore colombiano, centrocampista del Boca Juniors e della nazionale colombiana. Cresciuto calcisticamente con il Deportes Tolima, dove dal 2013 al 2016 ha militato nella massima serie colombiana, totalizzando globalmente in quattro stagioni con il Deportes Tolima, 144 presenze segnando 5 reti. Nell’agosto 2016 passa al Boca Juniors, firmando con la società ...

“Il consumo di suolo di Roma Capitale” : quasi un quarto della superficie è stato consumato - soprattutto cementificandolo : Oggi, 17 gennaio, presso la Sala della Protomoteca, in Campidoglio, Roma Capitale e ISPRA hanno presentato i risultati del progetto “Il consumo di suolo di Roma Capitale” condotto nell’ambito del Servizio Civile sul tema del consumo di suolo, con particolare attenzione alle aree a rischio idrogeologico. Il progetto ha rilevato che quasi un quarto della superficie del territorio di Roma, il 23,5%, è stato consumato, in buona parte ...

Roma - Cristante : 'Ambientamento non facile - ora tutto ok. Mi ispiro a Lampard' : "Non è mai facile quando si arriva in un ambiente nuovo e in una squadra nuova. Cambiano i meccanismi, gli allenamenti, i compagni. Ci vuole un po' di tempo per trovare le giuste distanze, sia con i ...

Terremoto al Nord nella notte : panico a Ravenna e in Romagna - gente in strada. Scossa avvertita distintamente in tutto il Nord/Est - fino a Slovenia e Croazia : 1/8 ...

La Roma interrompe il sogno dell’Entella : tutto facile per la squadra di Di Francesco - 4-0 e quarti di finale [FOTO] : 1/30 Foto LaPresse ...

Roma - giallo Coric. Il padre : 'Costretti a venire in Italia' - Ante smentisce : 'Tutto falso' : A Trigoria è scoppiato il giallo Coric . Sui media croati è stata pubblicata un'intervista attribuita al padre Miljenko , in cui racconta la storia del passaggio in giallorosso del centrocampista: '...

Roma - tutto fermo per il rinnovo di El Shaarawy : la situazione : Secondo La Gazzetta dello Sport , è tutto fermo per il rinnovo di contratto di Stephan El Shaarawy , che ha un accordo con i giallorossi in scadenza nel giugno 2020. Le trattative iniziate dal suo fratello-manager qualche ...

We Run Rome 2018 - Maratona di Roma streaming video e tv : tutto pronto - si comincia! : Diretta We Run Rome 2018, streaming video e tv: per le strade della capitale si corre l'ottava edizione della Maratona, per agonisti e non agonisti.

Terremoto di 3.2 Ml a 24 km da Roma : 'Tremava tutto' : Stanotte alle 00:52:48 (ora italiana), Roma è stata interessata da un evento sismico. Fortunatamente non si riportano danni a cose o a persone, anche se la popolazione ha avvertito distintamente la scossa, soprattutto coloro che si trovavano nei piani più alti degli edifici. È ormai da più di un mese che il Lazio è interessato da eventi sismici che superano la magnitudo 3. Invece, sempre questa notte, a Catania, ci sono stati due terremoti di ...

Luigi Di Maio - retRomarcia e figuraccia sull'Ires : ammette di avere sbagliato tutto : retromarcia di Luigi Di Maio sui rincari Ires introdotti dal governo in manovra. Il vicepremier pentastellato, con una nota del ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro, prende l'impegno di modificare il punto: "Quella norma va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro

Dall'Australia a Roma - tutto il natale del mondo : Dalle spiagge con i bagnanti vestiti da babbo natale fino alla solenne celebrazione a San Pietro in Vaticano

Marchisio torna all'Allianz per Juventus-Roma e si commuove salutando i tifosi : 'Grazie per tutto ciò che mi avete dato' : Claudio Marchisio torna all'Allianz Stadium e si commuove: "Volevo soltanto dire grazie ai tifosi...". Poche parole, poi le lacrime e il giro di campo, stavolta il "Principino" si è davvero emozionato.

Juventus Roma - i precedenti : un anno dopo tutto è cambiato : Le due squadre si ritrovano, adesso, a praticamente un anno di distanza da quella sfida, ma il mondo sembra completamente cambiato. La Juve continua a dominare, come e anche più di prima: avere ...