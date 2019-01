Musica è il nuovo album de Il Volo in uscita a febbraio dopo Sanremo e già in pre-order

Musica : Carlo Zannetti al lavoro su un nuovo album : Milano, 7 gennaio 2018 – Carlo Zannetti sta lavorando ad un nuovo album. Lo ha annunciato lui stesso sul suo sito ufficiale CarloZannetti.it e sulla sua pagina Facebook, scatenando molta curiosità tra fans e sostenitori. Il suo ultimo album era uscito nel 2016 e s’intitolava “Vincimi”. Da quella data il cantautore e scrittore emiliano ha pubblicato [...]

Dave Franco protagonista di un nuovo biopic Musicale. Ecco chi interpreterà : ... importante rapper americano che durante gli anni '90, scalò le classifiche di tutto il mondo con hit come l'intramontabile Ice Ice Baby . Stando a Production Weekly, a interpretare il cantante sarà ...

San Marzano sul Sarno. Giochi - animazioni e Musica in attesa del nuovo anno : A San Marzano sul Sarno si attende il nuovo anno con animazioni, Giochi per bambini, spettacoli musicali e live show nelle strade e piazze della cittadina dell'Agro. Si parte domenica 30 dicembre dalle 10.30 in Piazza Umberto I con la rassegna Natale in Comune. Elfi magici circensi, ...

Dai Lancer e dalle Locuste ai Musical di Broadway? Il nuovo progetto di Cliff Bleszinski : Molti di voi si ricorderanno di Cliff Bleszinski per gli insuccessi degli ultimi anni, per un Lawbreakers che nonostante buone qualità non è riuscito a trovare il proprio posto nel panorama degli hero shooter e per un Radical Heights che è sembrato quasi una mossa disperata per salire sul carro dei battle royale. Altri si ricorderanno del buon Cliffy B per il ruolo chiave ricoperto all'interno di saghe come Unreal e Gears of War (di cui viene ...

Alfonso Signorini - nuovo professore di Amici 18/ Insegnerà Musica ai ragazzi : ecco il suo ruolo nella scuola : Alfonso Signorini è il nuovo professore di Amici 18; il direttore di 'Chi', Insegnerà storia della musica agli allievi della scuola.

''La Donna del Silenzio'' - il nuovo spettacolo Musicale dei Concordi ad Acquaviva : La regia è di Mario Bastreghi, giunto alla settima direzione consecutiva, dopo gli spettacoli degli scorsi anni dedicati alla Genesi, ai Promessi Sposi o alla Divina Commedia. Oltre 50 i partecipanti ...

Alfonso Signorini ad Amici 18 - nuovo professore di Musica : il suo ruolo nella scuola : Amici 2018/2019 insegnanti: Alfonso Signorini nel cast Alfonso Signorini è il nuovo professore di musica di Amici 18. Non sarà una presenza fissa, considerati i suoi numerosi impegni lavorativi, ma saltuariamente incontrerà tutti i concorrenti per parlare della musica in tutte le sue sfaccettature. Gli allievi lo hanno ascoltato con grande interesse, recependo bene il […] L'articolo Alfonso Signorini ad Amici 18, nuovo professore di ...

Level potrebbe essere un nuovo servizio Musicale di Amazon : Amazon sarebbe al lavoro su un nuovissimo servizio di streaming musicale chiamato "Level". Scopriamo insieme tutti i dettagli disponibili L'articolo Level potrebbe essere un nuovo servizio musicale di Amazon proviene da TuttoAndroid.

Opera Roma - Gatti nuovo direttore Musicale : ... dal direttore artistico al maestro del coro, ai maestri collaboratori che hanno un ruolo essenziale nella messa in scena degli spettacoli. Il desiderio del vertice dell'Opera è che Roma possa ...

Il maestro Daniele Gatti è il nuovo direttore Musicale del Teatro dell'Opera di Roma : Il maestro Daniele Gatti è il nuovo direttore musicale del Teatro dell'Opera di Roma. La nomina è stata decisa dal sovrintendente Carlo Fuortes e illustrata oggi insieme con la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Sono onorato e commosso" ha detto Gatti."Dopo parecchi anni questo Teatro ha finalmente un direttore musicale, un grande direttore", ha dichiarato Fuortes, "Nel 2015 quando sono stato confermato alla guida del Teatro tra i ...

Arriva la BandaJorona e la Musica romanesca torna attuale : echi pasoliniani e duetto con Castelnuovo : ... ascoltare, come spesso fa il nostro hip hop sommerso, le voci di una metropoli, tra case occupate e povertà e quartieri, svariando dal lirismo di alcuni brani alla cronaca implacabile. 11 canzoni ...

Musica - Vasco è il più trasmesso nelle radio nella settimana di debutto del suo nuovo singolo. Elisa perde la vetta dopo quattro settimane : Effetto Vasco sulla classifica dei brani più trasmessi dalle radio: dopo quattro settimane di regno di Elisa, la cantante friulana lascia lo scettro al rocker di Zocca con il suo nuovo singolo La verità al debutto in classifica. Elisa, come già esplicato, occupa la piazza d’onore mentre chiude il podio Jess Glynne, che le Spice Girls hanno preso sotto la loro ala protettrice (farà da spalla ai concerti della nota girl-band nel corso del tour ...

Il messaggio positivo di Eros Ramazzotti nel nuovo album Vita ce n’è : “Vorrei poter cambiare la Musica” : Il messaggio positivo di Eros Ramazzotti nel nuovo album Vita ce n'è è rivolto a tutti coloro che vogliano cogliere i benefici di un cambio di rotta, in qualsiasi campo. La sua sfida è ancora quella di voler cambiare la musica, che oggi più che mai non gode del tempo che meriterebbe, ma è anche quella di ritrovarsi dopo un periodo di transizione nel quale si è compreso che niente può rimanere fermo ma deve seguire l'onda del cambiamento. ...

Femmina - il nuovo Musical “spudorato” di Pier Francesco Pingitore : in scena dialoghi immaginari tra le done più amate e odiate della Storia : Che cosa succederebbe se per incanto le donne più amate, più ammirate, più odiate della Storia si trovassero tutte insieme su un palcoscenico? Dive, regine, attrici, cantanti, cortigiane d’ogni epoca, ciascuna con la propria Storia e la propria bellezza, pronte a sfidarsi in un reality musicale. Impossibile? Non per il regista Pier Francesco Pingitore, che ha trasformato quest’idea in uno spettacolo teatrale che debutta mercoledì 21 ...