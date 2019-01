Melbourne | finale Djokovic-Nadal

Melbourne - Osaka e Kvitova in finale. Chi vince sarà n.1 : Australian Open. Naomi Osaka batte Karolina Pliskova in tre set e raggiunge in finale Petra Kvitova che si è liberata della grande sorpresa del torneo, Danielle Collins. Kvitova ha già vinto due ...

VIDEO Kvitova-Collins Highlights Australian Open - la ceca centra la prima finale della carriera a Melbourne : Petra Kvitova si è qualificata per la prima volta in carriera in finale agli Australian Open. La tennista ceca ha sconfitto in due set (7-6 6-0) l’americana Danielle Collins in poco più di un’ora e mezza di gioco. Una semifinale nella quale c’è stata lotta solo per un set, con Kvitova che ha fatto valere la maggior forza ed esperienza rispetto all’avversaria. Per la numero 6 del mondo è la terza finale Slam della carriera ...

Australian Open 2019 : Rafael Nadal a caccia della quinta finale a Melbourne - Stefanos Tsitsipas per completare l’esplosione : Dopo che agli US Open il Super Saturday, per la gioia di molti appassionati e il dispiacere delle tv, è stato abolito, rimane soltanto uno Slam con un format di disputa delle semifinali diverso da quello tradizionale, in cui sono entrambe previste il Venerdì: agli Australian Open, infatti, una semifinale si disputa di giovedì. Quest’anno l’onore (o onere, dipende dai punti di vista) tocca in sorte a Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas, ...

Australian Open 2019 junior : Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri accedono ai quarti di finale a Melbourne : Gran belle notizie per quanto riguarda il tennis giovanile italiano dagli Australian Open 2019. Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri hanno staccato il biglietto per i quarti di finale del Major, mettendo in mostra grandi qualità. I nostri due portacolori sono inoltre ancora in corsa nelle semifinali del doppio (in coppia) grazie al successo 7-6 (5) 6-3 contro il duo formato dal sudcoreano Seon Yong Han e dal thailandese Thantub Suksumrarn. Il ...

Chi sono i giovani Tsitsipas e Collins in semifinale a Melbourne : Stefanos Tsitsipas come da pronostico liquida Bautista Agut e va in semifinale dove incontrerà Rafa Nadal che ha sconfitto il giovane statunitense Tiafoe. Nel torneo femminile, definita la prima ...