E' tutto programmato! Taylor Mega attaccata a Pomeriggio Cinque

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Non si placano le polemiche sulla 'star' di Instagram. Approdata all'Isola dei Famosi ieri sera, e accolta in palapa con un aspro confronto in diretta con Alessia Marcuzzi che le ha chiesto come mai in un video ripetesse convinta che entro tre settimane dal suo arrivo in Honduras avrebbe fatto ritorno a casa, la bella, all'anagrafe Elisia Todisco, è stata nuovamenteoggi nel salotto di Barbara D'Urso, a5.Roger Garth, opinionista di 'Barbarella' in collegamento da Roma, ha infatti dichiarato che perci sia già un contratto firmato che la vorrebbe ospite in una nota discoteca di Montecarlo a metà febbraio:Il 14 gennaio la carache ieri ha tanto mosso le acque ha firmato un contratto con un'agenzia di Roma nord. Questa agenzia ha già prenotato una serata alla bellain una nota discoteca della Costa Azzurra, tra Montecarlo e dintorni, per fine febbraio. Questo fa pensare che la stessa sapesse, o sa, già. Adesso combacia. Inoltre, questa mattina, la stessa agenzia ha chiamato la discoteca dicendo che forse salterà la serata, serata già firmata e concordata a 5000 euro.Siamo certi che la redazione de L'Isola dei Famosi e con essa la stessa Alessia Marcuzzi non faranno finta di niente ma andranno al fondo della vicenda. Per par condicio, però, c'è da dire che Roger Garth non abbia presentato alcuna prova in studio da Barbara D'Urso, ma abbia semplicemente dichiarato che ilgli sia stato riferito "da una persona della quale si fida e che conosce da anni".