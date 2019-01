Il gameplay dell' fps horror Witchfire si allontana da Call of Duty e Destiny per alcuni

Atomic Heart : un nuovo video gameplay per lo sparatutto ambientato in una versione alternativa dell'Unione Sovietica : Atomic Heart è un'avventura sparatutto in prima persona, i cui eventi si svolgono in un universo alternativo dell'Unione Sovietica. In questo gioco, i giocatori assumono il ruolo dell'agente speciale P-3 che, dopo un atterraggio fallito, sta cercando di capire cosa è andato storto mentre tenterà di eliminare una fabbrica di robot impazziti.Il gioco è ancora lontano dalla sua uscita, si parla di una beta chiusa che inizierà nel quarto trimestre ...

Un video gameplay di Resident Evil 2 mostra i primi 15 minuti della campagna di Claire e la possibile presenza degli scenari A e B : Nel giro di pochi giorni, Capcom lancerà il suo attesissimo remake del classico titolo survival-horror, Resident Evil 2. Mentre si avvicina il giorno dell'uscita, la compagnia sta spingendo con materiali promozionali come trailer e la 1-shot demo che offre ai giocatori uno spaccato della storia di Leon S. Kennedy e che è stata scaricata oltre 2 milioni di volte.Ora, come segnala Gamerant, è emerso un video online che mostra i primi quindici ...

Con Total War : Three Kingdoms riscopriamo l'antica arte dello spionaggio in un nuovo video gameplay : Con Con Total War: Three Kingdoms avremo l'occasione di riscoprire l'antica arte dello spionaggio, come possiamo vedere nel video gameplay disponibile di seguito.In Three Kingdoms potremo mandare le nostre spie oltre le file nemiche per agire nell'oscurità avvelenando, assassinando e persino incitando alla guerra. Porteranno con sé segreti di guerra come lo spostamento delle truppe nemiche, dovranno tenere un profilo basso per non essere ...

Con Total War : Three Kingdoms riscopriamo l'antica arte dello spionaggio - disponibile un nuovo video gameplay : Con Con Total War: Three Kingdoms avremo l'occasione di riscoprire l'antica arte dello spionaggio, come possiamo vedere nel video gameplay disponibili di seguito.In Three Kingdoms potremo mandare le nostre spie oltre le file nemiche per agire nell'oscurità avvelenando, assassinando e persino incitando alla guerra. Porteranno con sé segreti di guerra come lo spostamento delle truppe nemiche, dovranno tenere un profilo basso per non essere ...