Ghali prende in giro Fedez per il nuovo disco | ' Che noia Airlines'

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Da oggi 'Para', ilattesissimo album di, è disponibile in formato fisico nei negozi di dischi, nonché fruibile all'ascolto in streaming su tutte le principali piattaforme, Spotify in primis. L'ultimo lavoro dell'attuale compagno di Chiara Ferragni però non sembra essere stato accolto con particolare entusiasmo dalla critica, anzi, più di una voce autorevole nel mondo del giornalismo musicale italiano ha scelto di stroncare nettamente il progetto.Emblematico in tal senso l'articolo pubblicato dal noto critico musicale Michele Monina, che ha descrittocome un personaggio che non può essere definito un artista, semmai un esperto di marketing, ribattezzandolo 'Stoca***tto, asserendo inoltre che 'Para', più che un progetto musicale, dovrebbe essere considerato come una sorta di televendita. Critiche abbastanza nette, seppur meno denigratorie ed ...