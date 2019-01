Gemma Galgani dice la sua su Simona Ventura e Giovanni Terzi

Uomini e Donne - Gemma Galgani : "Tina Cipollari? L'acqua fa meno male delle parole" : Gemma Galgani, intervistata dal settimanale 'Uomini e Donne Magazine', in qualche modo, è tornata a parlare di Giorgio Manetti. L'ex cavaliere fiorentino è stato citato dall'ex fidanzata, durante l'intervista, per un parallelismo con Rocco, con cui è finita in malo modo tra recriminazioni, attacchi, urla e gesti mal digeriti da entrambe le parti: Si tratta di due storie diverse e neppure minimamente paragonabili. Per carità. Giorgio è sempre ...

Uomini e donne : Gemma Galgani delusa da Paolo e Rocco - stima per Giorgio Manetti : Le ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne trasmesse su Canale 5 hanno confermato la decisione di Gemma Galgani di chiudere con Rocco Fredella. La dama si è detta certa che lui sia soltanto interessato ad apparire in televisione, sfruttando così la sua immagine in occasione di serate o vari eventi. Le dichiarazioni hanno portato allo scontro con il piastrellista che, a sua volta, ha 'tuonato' che la stessa Gemma non sarebbe interessata a ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani pronta per il gran serale? - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Denise Pantano e Sebastiano Mignosa tornano insieme? La dama fa una dichiarazione d'amore

Gemma Galgani/ Uomini e Donne : dagli scontri con Tina Cipollari ai dettagli bollenti della storia con Rocco : Gemma Galgani, tra gli scontri con Tina Cipollari e le dichiarazioni bollenti di Rocco Fredella al trono over di Uomini e Donne.

Uomini e Donne - Gemma Galgani presa a schiaffi da Tina Cipollari : 'Sai cosa sei?' - l'insulto in studio : Ieri al Trono Over di Uomini e Donne Gemma Galgani e Tina Cipollari hanno dato il meglio di loro. Scontro tra titani insomma: 'Sei una mummia ammuffita'; così Tina ha attaccato Gemma e ha fatto ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani presa a schiaffi da Tina Cipollari : "Sai cosa sei?" - l'insulto in studio : Ieri al Trono Over di Uomini e Donne Gemma Galgani e Tina Cipollari hanno dato il meglio di loro. Scontro tra titani insomma: "Sei una mummia ammuffita"; così Tina ha attaccato Gemma e ha fatto scoppiare l'accesa lite. Maria De Filippi ancora una volta è dovuta intervenire per placare gli animi. In

Uomini e Donne - Tina Cipollari al vetriolo contro Gemma Galgani : “Sei una mummia ammuffita” : Un’acceso scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani ha animato la puntata di Uomini e Donne di lunedì. La dama si è detta infatti stanca dei commenti dell’opinionista e, appena arrivata in studio, si è lanciata in un attacco contro di lei: “Oggi sono agguerrita, perché sono stufa delle sue considerazioni inadeguate e improprie. Nei miei confronti hai una disonestà intellettuale” ha detto la Galgani rivolgendosi alla ...

Uomini e Donne - scontro tra Rocco e Gemma Galgani : “Sei opportunista - ipocrita - tirchia…” Leggi per saperne di piu : “Ma chi ti rincorre? Ma quando mai se ne va? C’è stata mai una volta che mi ha chiamato per sapere se ero arrivata a casa?” Questa una parte dello sfogo di Gemma,... L'articolo Uomini e Donne, scontro tra Rocco e Gemma Galgani: “Sei opportunista, ipocrita, tirchia…” Leggi per saperne di piu proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne - Tina Cipollari insulta Gemma Galgani. 'Sei una mummia ammuffita' : Scontro al calor bianco, nella puntata di Uomini e Donne di lunedì 21 gennaio, tra Tina Cipollari e Gemma Galgani . La dama, a suo dire stufa dei continui commenti dell'opinionista , ha deciso di ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari insulta Gemma Galgani. "Sei una mummia ammuffita" : Scontro al calor bianco, nella puntata di Uomini e Donne di lunedì 21 gennaio, tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La dama, a suo dire stufa dei continui commenti dell'opinionista , ha deciso di sfogarsi appena arrivata in studio: "Oggi sono agguerrita, perchè sono stufa delle sue considerazioni ina

Uomini e Donne - Gemma Galgani processata in studio. Lacrime e fuga - sconcerto da Maria De Filippi : La puntata di oggi 21 gennaio del trono over di Uomini e Donne è all'insegna delle Lacrime . Dopo le vicende di Gemma Galgani e Rocco , le dame Pamela Barretta e Angela Di Iorio hanno pianto Lacrime ...

Si è commossa! Uomini e donne - ascolti positivi con Gemma Galgani : Gemma Galgani continua ad essere l'indiscussa protagonista del Trono Over di Uomini e donne, sebbene il suo comportamento sia spesso criticato da opinionisti e pubblico da casa. Ne sarà una chiara dimostrazione la puntata che Canale 5 trasmetterà oggi 21 gennaio, durante la quale la dama subirà i rimproveri di Rocco Fredella e Tina Cipollari: entrambi si diranno certi che lei partecipi al programma solo per mantenere intatto l'interesse ...

Gemma Galgani compie 69 anni : il post commovente su Instagram : Dalla 10 years challenge alla commovente foto in bianco e nero: Gemma Galgani festeggia il proprio compleanno tra l’affetto dei fan. Gemma Galgani, volto noto di Uomini e Donne Over, ha spento 69 candeline il 19 gennaio, ricevendo migliaia di auguri da tutti i suoi fan sul web. In un giorno così speciale ha deciso di condividere una foto che ha saputo emozionare il suo pubblico. Uno scatto realizzato nel secolo scorso, in bianco e nero. Al ...

Umiliata anche nel giorno del compleanno! I ritocchini chirurgici di Gemma Galgani : Su Instagram la Galgani ha postato una foto del passato che ha intenerito ed emozionato i followers. Si tratta di uno scatto in bianco e nero, in cui lei è una bimba di 1 o 2 anni e tiene per mano la mamma e il papà. Ha festeggiato 69 anni sui social, Gemma Galgani. La dama protagonista del Trono over a Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram una foto di lei bambina insieme ai genitori: "I numeri iniziano ad essere importanti - scrive -. Sono ...