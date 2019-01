FA Cup | Arsenal-Manchester United 1-3 | Red Devils agli ottavi | 8 su 8 per Solskjaer

Incredibile Manchester United - vince anche contro l’Arsenal in Fa Cup [FOTO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

FA Cup - Arsenal-Manchester United LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : Le formazioni ufficiali Arsenal, 4-2-3-1,: Cech; Maitland-Niles, Papastathopoulos, Koscielny, Kolasinac; Torreira, Xhaka; Iwobi, Ramsey, Aubameyang; Lacazette. All. Emery Manchester United, 4-3-3,: ...

FA Cup - dopo Manchester United e Chelsea - vince anche l'Arsenal : Trentaduesimi di finale in F.A. Cup, la coppa per eccellenza in Inghilterra. Il Manchester United si sbarazza agevolmente del Reading, squadra di Championship,, 2-0 a Old Trafford griffato da Mata su ...

Risultati FA Cup - successo del Chelsea e lacrime di Fabregas : lo United non si ferma - bene l’Arsenal [FOTO] : 1/28 AFP/LaPresse ...

Pronostico Blackpool vs Arsenal - FA Cup 5-1-2019 e Analisi : Blackpool-Arsenal, sabato 5 gennaio. Al Bloomfield Road si giocherà Blackpool-Arsenal, gara valida per il terzo turno di FA Cup. I Gunners sono quinti in classifica in Premier, mentre i Tangerines disputano la League One e occupano il decimo posto. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Blackpool e Arsenal?L’Arsenal, dopo la pesante sconfitta di Liverpool (5-1), è tornato alla vittoria battendo nel derby di Londra il Fulham ...

Carabao Cup - Arsenal Tottenham : Dele Alli colpito con una bottiglia da un tifoso dei Gunners : Il Tottenham è stata l'ultima squadra a conquistare un posto nelle semifinali di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. A prendersi la scena, nel 2-0 rifilato all'Arsenal nel derby, è stato senza ...

Carabao Cup - Arsenal-Tottenham in esclusiva su DAZN : Per la Carabao Cup va in scena il derby di Londra, che DAZN trasmetterà in esclusiva assieme all'altro quarto di finale: Chelsea-Bournemouth. L'articolo Carabao Cup, Arsenal-Tottenham in esclusiva su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.