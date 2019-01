Cambio nome Macedonia | la Grecia dice sì - Sky TG24

Il parlamento greco dice sì all'accordo per il Cambio del nome della Macedonia : L'auspicio è che dopo quasi trent'anni di lotte il cambio del nome possa portare finalmente la pace. Il parlamento greco ha votato a favore dell"accordo con la Macedonia per il cambio del nome. Silgato la scorsa estate l'accordo prevede la modifica del nome della Macedonia in Macedonia del Nord, mettendo fine a una querelle decennale e aprendo l'ingresso di Skopje nella Nato e nell"Ue.Due settimane fa il parlamento macedone ha ratificato ...

Tra giovedì e venerdì il Parlamento greco voterà l’accordo per il Cambio di nome della Macedonia : Nella notte tra giovedì e venerdì il Parlamento greco voterà l’accordo raggiunto lo scorso giugno tra primo ministro greco Alexis Tsipras e il primo ministro macedone Zoran Zaev per cambiare il nome della Macedonia in “Repubblica della Macedonia settentrionale”. L’accordo

Gli scontri e le proteste di Atene - per il Cambio di nome della Macedonia : Ci sono stati violenti scontri che, secondo il governo, sono stati causati dagli estremisti di destra di Alba Dorata

'Il mio secondo nome spiegato a Battisti che con cinque spari cambiò le nostre vite' : Oggi voglio raccontarvi una storia: quella del mio secondo nome. Come dissi a una persona quest'estate, è una storia lunga e triste. Ma se avete tempo, fermatevi e leggete, penso ne valga la pena. ...

"Il mio secondo nome spiegato a Battisti che con cinque spari cambiò le nostre vite" : Lettera di Chiara Andrea Ajelli, nipote di Andrea Campagna, una delle vittime del terrorista arrestato in Bolivia

Il ministro della Difesa greco si è dimesso per via dell’accordo sul Cambio di nome della Macedonia : Il ministro della Difesa della Grecia Panos Kammenos si è dimesso dopo che la Macedonia ha definitivamente approvato la riforma costituzionale per cambiare il proprio nome in “Repubblica della Macedonia settentrionale”, come previsto dall’accordo stretto dal primo ministro Alexis Tsipras con

NATO ritiene Cambio di nome della Macedonia un passo verso la stabilità dei Balcani - : In precedenza il Parlamento macedone aveva votato a favore del cambio di nome del Paese in Macedonia Settentrionale. La NATO ritiene che il voto del Parlamento macedone a sostegno del cambio di nome ...

La Macedonia ha infine approvato il Cambio di nome : E quindi adesso tocca al Parlamento della Grecia esprimersi sulla riforma che metterebbe fine alla lunga disputa tra i due paesi

Un nuovo marchio registrato da Samsung allude ad un Cambio di nome per l’applicazione dedicata ai temi : L'app di Samsung per la personalizzazione dei dispositivi potrebbe cambiare nome con l'arrivo di Galaxy S10. L'articolo Un nuovo marchio registrato da Samsung allude ad un cambio di nome per l’applicazione dedicata ai temi proviene da TuttoAndroid.

Cambio nome : nasce Renault F1 Team : Il Team Renault di Formula 1 cambia nome e diventa Renault F1 Team. Questa denominazione, più semplice e più naturale, è destinata a rafforzare il legame che unisce da oltre 40 anni Renault alla Formula 1. Il nuovo nome e il nuovo logo costituiranno una base forte per la realizzazione degli obiettivi strategici di sviluppo […] L'articolo Cambio nome: nasce Renault F1 Team sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

F1 – La Reanult si ‘rifà il look’ per la stagione 2019 : pronti nuovo nome e Cambio del logo [FOTO] : La Renault si rifà il look: cambio del nome e qualche modifica al logo per andare incontro a nuove strategie di marketing e promuovere lo sviluppo del brand Grandi cambiamenti in vista della stagione 2019 per la Renault. Il team di Enstone ha deciso di iniziare un vero e proprio corso, con la speranza che sia ricco di soddisfazioni e vittorie. Primo cambio, annunciato ormai da diverso tempo, quello riguardante la guida di una delle due ...

In Macedonia migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione contro il Cambio di nome del paese : Ieri sera migliaia di macedoni hanno partecipato a una manifestazione contro il cambio del nome del paese organizzata dal principale partito nazionalista a Skopje. I nazionalisti sono contrari all’accordo raggiunto con la Grecia che farebbe cambiare alla Macedonia il proprio nome