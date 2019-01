ilfattoquotidiano

: Firenze: morto Silvano Sarti, il partigiano ‘Pillo’. Aveva combattuto per liberare la città - Cascavel47 : Firenze: morto Silvano Sarti, il partigiano ‘Pillo’. Aveva combattuto per liberare la città - TutteLeNotizie : Anpi: morto Silvano Sarti, il partigiano ‘Pillo’. Aveva combattuto per la liberazione di… - LaMoltoVecchio : RT @TgrRaiToscana: È morto all'età di 93 anni Silvano Sarti, partigiano protagonista della Liberazione di Firenze e presidente onorario del… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Fu renitente alla leva repubblichina, venne catturato dai nazisti, deportato a Cassino e messo ai lavori forzati. Poi riuscì a fuggire e si unì ai combattenti della Resistenza. Per l’, presidente onorario dell’associazione a Firenze, “è stato un instancabile resistente per tutta una vita”. Èstanotte, nel sonno, a 93 anni. Conosciuto con il nome di battaglia di ‘Pillo’, è stato protagonista delladi Firenze dai nazifascisti nell’agosto del 1944 e medaglia d’oro al valore militare. Nato a Scandicci (Firenze) nel 1925,fu renitente alla leva repubblichina dopo l’8 settembre 1943, e venne catturato dai tedeschi insieme ad altri compagni. Vennero accusati di diserzione, ma vennero graziati da un editto militare per la loro giovane età (18 anni).fu poi deportato a Cassino e messo ai lavori forzati nella ...