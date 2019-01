6 modi in cui il disordine influenza il tuo cervello

Forza Italia compie 25 anni. I 10 modi in cui ha cambiato la politica italiana : Un manifesto di Forza Italia a Roma nel maggio 1994. (foto: Franco Origlia/Getty Images) Oggi Forza Italia compie 25 anni: era stata fondata il 18 gennaio del 1994. È il partito che, come recita il suo statuto, “non nasce da una precedente organizzazione politica o da un sistema dottrinale” ma “dall’appello di un uomo, Silvio Berlusconi, direttamente rivolto agli elettori”, per chiunque, infatti, la storia di questo movimento politico è un ...

Ralph spacca internet - 10 modi in cui la Disney ha immaginato il web : La barra delle ricercheSpamEbayL'algoritmo di YouTubeI social networkAmazonNotificaTwitterRalph spacca internetGoogleÈ uscito da poco nelle sale il 75esimo film di animazione della Disney Ralph spacca internet, che vede il grosso protagonista e la piccola Vanellope alle prese con un’avventura in quel vastissimo mondo che è internet. La Disney è riuscita anche questa volta nell’impresa di tradurre il mondo del web in cartoni animati. Dando ...

Ciclismo - Gilberto Simoni : “Gli anni in cui ho corso non mi sono piaciuti - risultati modificati. L’UCI non fa il bene di questo sport” : Gilberto Simoni è tornato a parlare concedendo un’intervista a tuttobiciweb, il vincitore di due Giri d’Italia ha appeso la bicicletta al chiodo nel 2010 e da quel momento si è allontanato dal mondo del Ciclismo, continuando comunque a seguire le varie gare. Lo scalatore ha provato a trovare le differenze tra il suo Ciclismo e quello moderno: “Il Ciclismo è cambiato molto ed è normale che sia così. Si è modificato il mezzo, la ...

Il 2019 sarà l'anno delle commodity - ecco i settori su cui puntare : ... come le posizioni estremamente corte e l'ampio acquisto indiano, i mercati stanno ignorando una domanda importante per l'oro: quando vedremo l'impatto sull'economia Usa dei tassi di interesse più ...

9 modi in cui i tatuaggi possono complicarti la vita : Avete deciso di fare un tatuaggio? Pensateci bene: non solo durerà per sempre, ma potrebbe generare anche alcune complicazioni per la vostra salute. Suggellare un momento importante, un ricordo, un amore con un disegno sulla pelle è un gesto molto importante: non solo un tatuaggio dice qualcosa di noi, ma influenza anche il nostro stile e “marchia” per sempre il nostro corpo. Nulla di più bello, verrebbe da pensare. Ma il vostro ...