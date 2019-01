﻿Pensioni ultima ora | Quota 100 | gravosi e usuranti ancora fuori?

termometropolitico

: @marco_marcangio @borghi_claudio @LisadaCa Rispondo per punti: Berlusconi cadde la prima volta a causa di Bossi e l… - IsmaeleCaramel1 : @marco_marcangio @borghi_claudio @LisadaCa Rispondo per punti: Berlusconi cadde la prima volta a causa di Bossi e l… - YouFilmsit : L'ultima riforma delle pensioni, oltre alla celebre Quota 100, ha introdotto anche un'altra novità: il cosiddetto '… - infoitinterno : Pensioni ultima ora: Quota 100, Salvini “Riforma Fornero una schifezza” -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Pensioniora:100,Pensioniora: le nuove regole previdenziali in arrivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto modificheranno alcune delle misure attualmente in vigore. Questo discorso vale ad esempio per i lavoratori che appartengono alle cosiddette categorie gravose ePensioniora, finestre temporali con decreto Nel loro caso sono ci sono ben due punti del decreto da tenere in considerazione. Nell’insieme, come vedremo, saranno in parte peggiorate le condizioni di accesso alla pensione. Per chi appartiene alla categorie dei lavoratori addetti alle mansioni gravose evarrà il congelamento del meccanismo dell’aspettativa di vita prima previsto sino al 2026. Quindi il decreto allunga l’effetto di una norma L. 205/2017 che già sterilizzava l’allungamento ...