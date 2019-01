Primavera silenziosa 2 0 | fregatura in arrivo

huffingtonpost

(Di giovedì 24 gennaio 2019) "Saremmo in grado di fare a meno del caffè? E di fragole, pesche, pomodori e frutti di bosco? Difficile vero? Eppure senza insetti impollinatori molti ingredienti della nostra cucina non esisterebbero più"... Così iniziava il blog che scrissi in occasione della prima Giornata Mondiale delle Api.Una bella giornata, piena di speranze: poche settimane prima, il 27 aprile, alcuni Paesi europei, tra cui l'Italia, avevano permesso l'ufficializzazione del bando permanente di tre insetticidi neonicotinoidi (imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam) i cui effetti nocivi verso gli impollinatori erano ormai incontestabili. Vietarli era un passo necessario e importante verso una riduzione dell'uso di pesticidi sintetici. Un passo necessario ma non sufficiente.Per evitare che i tre insetticidi vietati venissero sostituiti con altre sostanze chimiche altrettanto dannose, ...