Biathlon | Lisa Vittozzi centra la top five nella sprint di Anterselva | la vittoria va

Biathlon - Sprint Anterselva 2019 : Lisa Vittozzi (5a) e Dorothea Wierer (8a) guadagnano in classifica generale - prima vittoria per Davidova : Sorride alle azzurre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer la 7.5 km Sprint femminile della tappa di Coppa del Mondo disputata ad Anterselva: le nostre rappresentanti guadagnano sulle slovacche Anastasiya Kuzmina e Paulina Fialkova, principali avversarie delle italiane in classifica generale. Vince la ceca Marketa Davidova, al primo successo in carriera nel circuito maggiore, che chiude in 21’40″7, superando per 1″7 la finlandese ...

LIVE Biathlon - 7 - 5 km sprint Anterselva 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer all’attacco davanti al pubblico di casa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint 7.5 km femminile della sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: il circuito maggiore fa tappa in Italia, dove per le donne ci saranno tre giorni non consecutivi di gare ad Anterselva. Si parte oggi alle ore 14.30. Si rinnova la sfida Italia-Slovacchia: le quattro pretendenti al trono mondiale, come del resto tutte le big, hanno scelto di partire nel primo gruppo, e dunque saranno subito ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer resta prima; Lisa Vittozzi - seconda - è sempre più vicina : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019. Dorothea Wierer : “Maglia gialla - motivazione e peso”. Lisa Vittozzi : “Punto sulla sprint” : Cresce l’attesa per il lungo weekend di Anterselva, la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon sbarca in Italia e gli azzurri vogliono essere assoluti protagonisti di fronte al proprio pubblico. Dorothea Wierer si presenta con il pettorale giallo di leader della classifica generale, Lisa Vittozzi è reduce dalla doppietta di Oberhof e dal secondo posto nella sprint di Ruhpolding: le nostre due portacolori occupano i primi due posti della ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019 : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi puntano al bersaglio grosso : Definirla un’altra Classica Monumento del Biathlon non è certo fare uno sgarbo a Ruhpolding (Germania). Anterselva è meritevole di questo titolo e dopo l’appuntamento sulle nevi tedesche è il momento di quelle italiane. Nel territorio dove gare ed atleti di alto livello si sono spesso esibiti, domani si comincia e sarà la sprint femminile a dare il via alle danze. Ci si ripresenta con una situazione di classifica da “Italia vs ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer resta prima; Lisa Vittozzi - seconda - è sempre più vicina : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 - Anterselva. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi senza paura verso la neve di casa : Il teatro del Biathlon, lo spettacolo di Anterselva, riapre, come ormai di consueto nell’ultimo week end di gennaio e stavolta le due prime donne, il soprano e il contralto, sono entrambe di casa e rispondono al nome di Dorothea Wierer, leader di Coppa dopo le prime cinque tappe e Lisa Vittozzi, seconda nella classifica generale. Mai nella storia c’è stata così tanta Italia e tale qualità al femminile al via della tappa italiana di Coppa del ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer resta prima; Lisa Vittozzi - seconda - è sempre più vicina : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Ruhpolding. Tutte le statistiche. Dati molto simili per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi : Sono molto vicine in classifica di Coppa del Mondo di Biathlon: vanno come un treno sugli sci e sono dei cecchini al poligono. Stiamo parlando di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, prima e seconda in classifica generale e nei primissimi posti anche per le percentuali al tiro. La lotta tra le due viene vinta per un soffio da Vittozzi, ma entrambe sono oltre il 90%. In casa Italia però la migliore è Alexia Runggaldier, che beffa di un’inezia ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Ruhpolding. Tutte le statistiche. Percentuali molto simili per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi : Sono molto vicine in classifica di Coppa del Mondo di Biathlon: vanno come un treno sugli sci e sono dei cecchini al poligono. Stiamo parlando di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, prima e seconda in classifica generale e nei primissimi posti anche per le Percentuali al tiro. La lotta tra le due viene vinta per un soffio da Vittozzi, ma entrambe sono oltre il 90%. In casa Italia però la migliore è Alexia Runggaldier, che beffa di un’inezia ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 Ruhpolding. Lisa Vittozzi salva il week end azzurro e ora tutti ad Anterselva : Ci avevano abituato bene gli azzurri del Biathlon, a tal punto da far storcere il naso al termine di un week end in cui sono arrivati “solo” un secondo posto e un paio di piazzamenti da top ten. Doveva accadere, prima o poi, che i moschettieri azzurri facessero cilecca tutti assieme dopo aver strabiliato tutti assieme più di una volta. E’ successo nella domenica di Ruhpolding, dedicata alle mass start, il format che gli ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer resta prima; Lisa Vittozzi - seconda - è sempre più vicina : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer resta prima; Lisa Vittozzi - seconda - è sempre più vicina : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : nella mass start femminile si impone Franziska Preuss. Lisa Vittozzi 11ma - Dorothea Wierer 19ma : La 12.5 km mass start femminile di Biathlon, che conclude la tappa di Coppa del Mondo di Ruhpolding, in Germania, sorride alla padrona di casa Franziska Preuss, che precede la norvegese Ingrid Tandrevold e la slovacca Paulina Fialkova, la quale guadagna in classifica generale sulle nostre Lisa Vittozzi, oggi 11ma, e Dorothea Wierer, 19ma al traguardo. Gruppone compatto fino al primo poligono, dove peraltro gli errori sono pochi: a sbagliare però ...